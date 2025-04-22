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黃明志突曬北京機票「還配悔過書」　4年前傳遭封殺網：進得去？

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志在2021年和陳芳語（Kimberley）合作歌曲《玻璃心》，歌詞藏雙關語暗諷，被質疑有辱華、仇中意味，歌曲不但立刻在大陸被下架，還傳出兩人遭封殺。不過，黃明志22日突然曬出一張飛往北京的機票，還有合約書、悔過書，引發網友熱烈討論。

▲▼黃明志突曬北京機票「還配悔過書」　網：進得去？。（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志）

▲黃明志在2021年因一首《玻璃心》被傳遭大陸封殺。（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志）

黃明志在社群曬出一張照片，寫道：「該怎麼決定呢？」照片中，除了有一張從吉隆坡飛往北京的機票，還有經紀合約書及「演藝人員悔過書表格」，PO文引網友紛紛留言「能進去嗎」、「你認真嗎」，不過也有許多粉絲認為黃明志應該只是曬道具劇透。

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▲▼黃明志突曬北京機票「還配悔過書」　網：進得去？。（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志）

▲黃明志曬出的照片引發討論。（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志）

事實上，黃明志在2021年被傳封殺時，他就曾表示自己從未到大陸發展，「之前有好幾家中國娛樂公司要簽我，我有去談了一下，但後來都沒有簽。」原因是大陸有許多審查機制和限制，他怕會影響作品所以就作罷，「當然如果我簽了也不一定就會成功，但『發展失敗』這回事是從來沒有發生過的。」

而黃明志去年原定要舉辦15場巡迴演唱會，其中包括澳門等地，沒想到卻突然取消，「主要原因是因為我們的各個合作伙伴平時在中國都有接一些工作，而他們都受到了來自各方的恐嚇和威脅，以致不敢再繼續跟我們合作下去，整個巡演只好被迫取消了。」

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