李連杰微博停更5年再發文！　曝「有孩子成年了」：愛不會畢業

記者顧齊祐／綜合報導

現年61歲的「功夫皇帝」李連杰，過去曾演出無數經典作品，近年來則鮮少出現在螢光幕前，將重心轉移至個人生活。因過去涉及國籍和慈善機構的爭議，他的微博已停更長達五年。而19日他終於重新發文，慶祝自己創立的公益組織「壹基金」成立18週年，表示「如今這個孩子成人了，但愛不會畢業」。

▲李連杰微博已停更長達五年。（圖／翻攝自微博／李連杰）



李連杰睽違5年，在微博上發文表示「今天壹基金18歲了，回想起當時之所以定今天為它的生日，是因為4月19日也是我女兒Jane的生日，當時我就在想，要把壹基金像孩子一樣地培養起來」。並強調「如今這個孩子成人了，但愛不會畢業」。

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▲李連杰重新發文，慶祝自己公益組織成立週年。（圖／翻攝自微博／李連杰）



向華強的妻子向太（陳嵐）也在留言處祝賀「今天是個好日子。乾女兒Jane（李真好）生日快樂，也是壹基金18歲生日！從李連杰要創辦開始我們就立刻拿500萬創辦資金，默默地支持它，好快呀18年了！希望越來越好可以幫助更多的人」。

▲向華強的妻子向太留言祝賀。（圖／翻攝自微博／李連杰）



李連杰在2007年創立了「壹基金」，專注於災害救助、兒童關懷和公益人才培養三大領域。李連杰表示，自成立以來，壹基金已經得到超過98.7億人次的捐贈支持及信任托付，善款和物資捐贈總額超過47.9億元，受益人數超過1629萬人次。

▲李連杰於2007年創立了「壹基金」。（圖／資料照）