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劉亞仁涉毒「新片入圍影帝」！　韓網反應曝光：是不是瘋了

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星劉亞仁（유아인）2023年爆出吸毒案，去年（2024）9月一審被判1年有期徒刑，到了今年2月二審則改判2年緩刑，當庭獲釋，南韓檢方不服判決提起上訴，目前案件正待最高法院判決。他今（22日）傳出以新片《終極對弈》，入圍了南韓「導演選擇獎」最佳男主角，消息一出掀起南韓網友議論。

外送稿用 ▲▼劉亞仁。（圖／視覺中國CFP）

▲劉亞仁涉毒重創形象。（圖／視覺中國CFP）

《終極對弈》由劉亞仁與李炳憲（이병헌）主演，該片於2021年完成拍攝，幾經波折後於今年3月在南韓上映。今日第23屆導演選擇獎公布入圍名單，劉亞仁與李炳憲雙雙入圍影帝，將與《米奇17號》羅伯派汀森（Robert Pattinson）、《破墓》崔岷植（최민식）、《晨謐之境（아침바다 갈매기는）》尹周相（윤주상）共同競爭獎項。

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▲▼ 劉亞仁染毒案未出爐！爆新戲4月上架　Netflix下血本：不會剪掉他。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼《終極對弈》 劉亞仁、李炳憲（下）雙雙入圍影帝。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 劉亞仁染毒案未出爐！爆新戲4月上架　Netflix下血本：不會剪掉他。（圖／翻攝自Netflix）

不過劉亞仁入圍的消息，卻激起大量南韓網友的不滿。相關新聞被轉發到論壇「theqoo」後，半天內累積近600則留言，風向一面倒地質疑這項結果：「是不是瘋了」、「雖然他的演技很好，但我不想再看到他」、「連最基本的道德都沒有」、「被實際判刑的話不就是罪犯嗎」、「南韓電影失敗的原因」、「電影播出是可以那樣做（讓他出現），但不該讓他成為入圍者不是嗎」、「電影界是不是有為犯罪者免罪的習慣」。

►theqoo原貼文點這裡

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