鳳梨首現S2O狂歡畫面曝光　被老婆拉到最前面：一片混亂咪咪冒冒

記者劉宜庭／綜合報導

台灣網紅鳳梨（吳泓逸）近日與老婆歐菈一同飛往泰國，參加當地盛大的潑水節活動S2O，兩人大方放閃，一起朝聖國際音樂祭，還分享了活動中的趣味互動，這也是鳳梨他人生第一次參加S2O，而老婆歐菈則是活動的忠實粉絲。

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▲鳳梨飛往泰國，首次體驗S2O。（圖／翻攝自鳳梨臉書）



由於這次泰國S2O嘉賓邀來澳洲音樂家提米小號Timmy Trumpet，鳳梨得知後心想「不然去看看好了」，因此便跟著妻子歐菈前往體驗。有趣的是，原本在台上觀賞表演的鳳梨，最後被老婆熱情拖往舞台最前方，「然後就一片混亂了…。」

鳳梨還在留言區補充：「到前面就是一片混亂…咪咪冒冒…還遇到一個一直要餵我伏特加…。」生動的描述讓粉絲笑翻。而畫面中，夫妻倆身穿輕涼穿搭，頂著滿臉水花與啤酒泡沫自拍，盡情投入這場水花四濺的熱鬧狂歡，臉上藏不住的開心。

▲鳳梨被歐菈拉到最前方靠近舞台的位置。（圖／翻攝自鳳梨臉書）



活動結束後，歐菈也在社群發文感謝鳳梨的陪伴與支持：「謝謝老公支持我的熱愛，陪我一起創造屬於我們的回憶。」引來粉絲大讚「真的是好老公」、「太可愛了你們」、「超棒」、「幸福」。

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