王彩樺曬自拍照暫離台灣　感性喊話：人生只需要相信三個人

記者王靖淳／綜合報導

女星王彩樺日前因參加女星賴慧如的婚禮，容貌被不少人質疑整過頭，她事後大方坦承「進廠維修」，目前正在恢復期。最近人到馬來西亞參與演出的她，今（22）日透過社群曬出自拍近照，同時也感性喊話：「人生只需要相信三個人。」

▲王彩樺發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／lotuswang1124）

透過王彩樺分享的自拍照可見到，她留著一頭俐落的及肩短髮，身穿一件白色襯衫，脖子上內搭一條印有綠、黃、黑色花卉圖案的絲巾，並對鏡頭露出淡淡的微笑。她在文中開心向粉絲報平安，表示自己已經抵達馬來西亞雲頂，準備參與當地演出彩排，「準備再去彩排，馬來西亞的朋友我愛你們，我在雲頂。」

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▲王彩樺會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lotuswang1124）



除了在文中分享工作近況，王彩樺也在文中感性寫下她對人生的體悟，強調「人生只需要相信三個人」——分別是「把你養大的人」、「在你跌倒的時候扶你起來的人」、以及「在你一無所有依然對你不離不棄的人」。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「真水」、「演出順利」、「祝演唱成功。」

▲王彩樺最近到馬來西亞演出。（圖／翻攝自Instagram／lotuswang1124）

事實上，王彩樺最近和愛犬合拍1支影片，然而影片上傳後卻被部份網友質疑「看起來有點怪怪的」、「整型過度」。不過王彩樺並沒有無視留言，反而大方坦承自己去做了醫美，甚至一一親切回覆網友，「會越來越自然的，給一下時間」、「還在修復中，很快就自然了。」