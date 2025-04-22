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《Señorita》卡蜜拉要來了！宣布8月高雄開唱　情書送港都：我等不及了

記者蕭采薇／台北報導

讓全球歌迷敲碗已久的樂壇小天后Camila Cabello（卡蜜拉）終於要來了！靠著《Havana》、《Señorita》等洗腦神曲紅遍全球的她，26日正式宣布將帶著全新世界巡迴《Camila Cabello Yours, C Tour》於8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。

▲2019全美音樂獎（American Music Awards）尚恩曼德斯（Shawn Mendes）、卡蜜拉（Camila Cabello）。（圖／CFP）

▲卡蜜拉創造多首洗腦神曲，與前男友尚恩曼德斯合唱的《Señorita》就是其中之一。（圖／CFP）

Camila本人也興奮表示：「我真的等不及想跟你說這件事，謝謝你們的耐心，現在終於要實現了。」更感性地說：「我想把這次巡迴當作一封寫給你們的情書，也獻給這個夏天。」

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主辦單位Live Nation Taiwan先是在社群釋出預告，以「高雄收到一封來自邁阿密的情書」搭配《Havana》歌詞彩蛋，短短兩天就吸引超過萬名網友熱烈討論，紛紛留言表示：「認真嗎」、「卡蜜拉我等妳」、「要圓夢了」、「嚇哭！！！」可見Camila在新世代樂壇的超高人氣。

▲卡蜜拉（Camila Cabello）。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲卡蜜拉將於8月到高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

睽違六年的世界巡迴《Camila Cabello Yours, C Tour》終於登場，蛻變為成熟女人的Camila表示：「這個暑假要開始巡迴了，等了好久，我很興奮。」「我好久沒有在巡演中見到你們了，這次我想把巡迴當作一封寫給你們的情書，也獻給這個夏天。」〉

Camila Cabello年僅15歲就從選秀節目脫穎而出，加入女團Fifth Harmony（五佳人），以其獨特的舞台魅力、火辣拉丁風情及性感靈魂唱腔迅速走紅。單飛後生涯至今已發行四張專輯，累積超過120座大獎肯定，並四度入圍葛萊美獎，締造多首破億神曲。

▲▼卡蜜拉（Camila Cabello）被爆將演出「現代版灰姑娘」。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲卡蜜拉單飛後生涯至今已發行四張專輯，累積超過120座大獎肯定。（圖／CFP）

包括奠定天后地位的鑽石認證神曲《Havana》、與Shawn Mendes甜蜜對唱的《Señorita》、情歌代表作《Never Be the Same》、全美流行電台點播冠軍《My Oh My》等，驚豔全球。更曾被Taylor Swift（泰勒絲）、Bruno Mars（火星人布魯諾）及Coldplay（酷玩樂團）欽點擔任巡迴開場嘉賓，才華洋溢的她也與Ed Sheeran（紅髮艾德）、Drake（德瑞克）、Pharrell Williams（菲董）等大咖合作，每一步都朝向全球樂壇頂端邁進。Live Nation Taiwan會員於4月30日中午12點至晚上11點59分可獨家搶先購票，請至www.livenation.com.tw，5月2日中午12點拓元售票系統全面開賣。

 

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Camila Cabell, 卡蜜拉

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