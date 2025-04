《Señorita》卡蜜拉要來了！宣布8月高雄開唱　情書送港都：我等不及了

記者蕭采薇/台北報導

讓全球歌迷敲碗已久的樂壇小天后Camila Cabello(卡蜜拉)終於要來了!靠著《Havana》、《Señorita》等洗腦神曲紅遍全球的她,26日正式宣布將帶著全新世界巡迴《Camila Cabello Yours, C Tour》於8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。

▲卡蜜拉創造多首洗腦神曲,與前男友尚恩曼德斯合唱的《Señorita》就是其中之一。(圖/CFP)

Camila本人也興奮表示:「我真的等不及想跟你說這件事,謝謝你們的耐心,現在終於要實現了。」更感性地說:「我想把這次巡迴當作一封寫給你們的情書,也獻給這個夏天。」

主辦單位Live Nation Taiwan先是在社群釋出預告,以「高雄收到一封來自邁阿密的情書」搭配《Havana》歌詞彩蛋,短短兩天就吸引超過萬名網友熱烈討論,紛紛留言表示:「認真嗎」、「卡蜜拉我等妳」、「要圓夢了」、「嚇哭!!!」可見Camila在新世代樂壇的超高人氣。

▲卡蜜拉將於8月到高雄開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

睽違六年的世界巡迴《Camila Cabello Yours, C Tour》終於登場,蛻變為成熟女人的Camila表示:「這個暑假要開始巡迴了,等了好久,我很興奮。」「我好久沒有在巡演中見到你們了,這次我想把巡迴當作一封寫給你們的情書,也獻給這個夏天。」〉

Camila Cabello年僅15歲就從選秀節目脫穎而出,加入女團Fifth Harmony(五佳人),以其獨特的舞台魅力、火辣拉丁風情及性感靈魂唱腔迅速走紅。單飛後生涯至今已發行四張專輯,累積超過120座大獎肯定,並四度入圍葛萊美獎,締造多首破億神曲。

▲卡蜜拉單飛後生涯至今已發行四張專輯,累積超過120座大獎肯定。(圖/CFP)

包括奠定天后地位的鑽石認證神曲《Havana》、與Shawn Mendes甜蜜對唱的《Señorita》、情歌代表作《Never Be the Same》、全美流行電台點播冠軍《My Oh My》等,驚豔全球。更曾被Taylor Swift(泰勒絲)、Bruno Mars(火星人布魯諾)及Coldplay(酷玩樂團)欽點擔任巡迴開場嘉賓,才華洋溢的她也與Ed Sheeran(紅髮艾德)、Drake(德瑞克)、Pharrell Williams(菲董)等大咖合作,每一步都朝向全球樂壇頂端邁進。Live Nation Taiwan會員於4月30日中午12點至晚上11點59分可獨家搶先購票,請至www.livenation.com.tw,5月2日中午12點拓元售票系統全面開賣。