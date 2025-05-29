蘿莉塔：亂爆料的人會有報應！見蘇心甯遭控不忍發聲…節目吵架被挖

記者陳芊秀／綜合報導

藝人蘇心甯（La La）近日遭指控雙面人行徑，昨日（28）發文駁斥傳言，強調問心無愧。好友蘿莉塔29日也透過社群平台公開發聲力挺。

▲蘿莉塔挺蘇心甯發聲：亂爆料的人會有報應。（圖／翻攝自臉書）

蘿莉塔被挖出與蘇心甯曾在節目攤牌，雙方火藥味濃厚。她發文表示，兩人相識多年，對方一直以來都是一位暖心、很願意幫朋友的人，「在我剛開始沒什麼工作的時候，明明完全不熟，卻帶著我直播賺錢，有時通告量很少沒收入，她也會無私地向她的廠商推薦給我業配」。她提及兩人曾在節目中吵架，「老實說就節目效果，我們吵得不認真的話誰要看啊」。她想就是因為太溫柔了，才會被有心人士拿來當攻擊目標，並直言：「不管亂爆料的人是誰，會有報應的。」

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蘇心甯強調問心無愧，並稱「昔日閨蜜」的爆料已造成自己的名譽受損與身心不適，甚至因此就醫。她透露目前已準備蒐集證據，將針對爆料逐一澄清並舉證反駁，未來也會同步提起法律行動。而她被控背後說師姐王思佳壞話，對此王思佳也留言力挺：「感謝造謠者給我們版面，真的沒有要搏版面～一直關注我們，真是我們忠實的粉絲，沒辦法漂亮的人，尤其像妳，就是會招來很多的嫉妒。」

▲蘿莉塔發文。（圖／翻攝自臉書）

【蘿莉塔全文】

最近 La la 蘇心甯ㄧ直遭受莫名其妙的指控

出一些爛新聞

我跟拉拉認識很久

她一直都是很暖心、很願意幫朋友的人

在我剛開始沒什麼工作的時候

明明完全不熟

卻帶著我直播賺錢

有時通告量很少沒收入

她也會無私地向她的廠商推薦給我業配

即使我們曾在節目上吵架

但老實說就節目效果

我們吵得不認真的話誰要看啊

大概就是因為太溫柔了

所以才會被一些有心人士拿來當攻擊目標

不管亂爆料的人是誰

會有報應的