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小孟老師／5月29日星座運勢　處女遇真命天子！獅子靠性感招桃花

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：投入推動專案

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感情：美麗意外邂逅

財運：加強投資心態

水瓶幸運色：艷紫色

貴人：魔羯

小人：天秤

雙子座

工作：同理心好服務

感情：相互信任依賴

財運：加強資產能力

雙子幸運色：金菊色

貴人：牡羊

小人：雙魚

天秤座

工作：善於汲取經驗

感情：有利勇敢示愛

財運：選擇優質股票

天秤幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：提升職場競爭

感情：感情始終愉快

財運：把握公司盈利

魔羯幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：牡羊

金牛座

工作：提高專業效益

感情：適時表達關心

財運：關注市場變化

金牛幸運色：金黃色

貴人：射手

小人：魔羯

處女座

工作：改善追求卓越

感情：遇到心動對象

財運：投資謹慎考慮

處女幸運色：抹茶色

貴人：獅子

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：分工提高效率

感情：勇於表達情感

財運：堅定投資信念

巨蟹幸運色：香檳色

貴人：雙魚

小人：金牛

天蠍座

工作：勤奮取得成果

感情：肯定對方付出

財運：投資需有耐心

天蠍幸運色：橙色

貴人：天秤

小人：巨蟹

雙魚座

工作：迎接高度挑戰

感情：互相支持鼓勵

財運：加強資金管理

雙魚幸運色：米黃色

貴人：雙子

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：靈活適應變化

感情：熾熱狂迷的心

財運：提高分析能力

牡羊幸運色：淡紅色

貴人：金牛

小人：處女

獅子座

工作：堅持自我原則

感情：打扮性感魅力

財運：具有風險意識

獅子幸運色：鮮橘色

貴人：天蠍

小人：獅子

射手座

工作：思考掌握本質

感情：彼此包容理解

財運：把握市場低點

射手幸運色：翡翠綠

貴人：處女

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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