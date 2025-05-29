羅志祥創潮牌GNF曾喊「拯救東區」　6年門市宣布結束營業

記者黃翊婷／綜合報導

藝人羅志祥（小豬）2019年一手創立潮牌「GOTNOFEARS」，東區的旗艦店開幕時，他還曾霸氣喊話「要拯救東區」；但羅志祥昨日（28日）在臉書公告，GOTNOFEARS東區門市將在5月31日結束營業，讓不少粉絲感到很驚訝。對此，經紀人表示，只是原店址結束營業，品牌還是會繼續經營下去。

▲羅志祥經常在社群平台分享自己穿GOTNOFEARS服飾的照片。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥SHOW，下同。）

羅志祥2019年2月宣布退出潮牌STAGE，並在同年創立新品牌GOTNOFEARS，GOTNOFEARS東區旗艦店開幕時，他還親自到場霸氣喊話「要拯救東區」。隔年GOTNOFEARS進軍日本，在東京原宿百貨公司開賣，創下銷售佳績和排隊人潮。

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▲GOTNOFEARS東區門市將在5月31日結束營業。

不過，羅志祥28日在臉書公告，GOTNOFEARS東區門市將在5月31日結束營業，29日起將展開為期3天的5折特賣會。消息公布之後讓不少粉絲感到很驚訝，大家紛紛留言表示，「等等，不還說有新品的嗎」、「租約到期了嗎」、「太突然了」；也有粉絲猜測，羅志祥可能是想結束東區的門市，然後在其他地方開一間更大的門市。

對此，經紀人表示，只是原店址結束營業，品牌仍會繼續經營，而且接下來還會有新的安排，近期會再另行公布。