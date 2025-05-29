《玉氏夫人傳》崔廷宇今出殯！　車太鉉、宋慧喬14演員悼念

記者張筱涵／綜合報導

韓資深演員崔廷宇27日逝世，享壽68歲。今（29日）舉行了出殯儀式，後輩演員們也都送上花圈來表達哀悼之意。

▲崔廷宇逝世，享壽68歲。（圖／翻攝自韓網）



崔廷宇的所屬公司Bless ENT在5月27日向韓媒OSEN證實死訊：「演員崔廷宇已經離開了我們，目前尚未確認具體死因。」對於部分媒體所稱其「健康狀況惡化」、「罹患慢性病」的猜測，經紀公司嚴正否認：「他平時並沒有罹患任何疾病，我們也不清楚為什麼會出現這種報導，目前確實無法確認正確死因。」

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出生於1957年的崔廷宇，1975年透過舞台劇《某位演員的一生》展開演藝生涯，1980年起也活躍於配音領域，成為東洋放送的專屬聲優。多年來他以穩健的演技活躍於影視圈，是韓國影壇中堅實力派代表之一。

崔廷宇曾參演的電影作品包括《特警冤家》、《Another Public Enemy 2》、《親切的金子》、《魔女》、《非官方作戰》、《逃出寧靜海》等；電視劇代表作則有《Forever Love》、《最強七迂》、《風之畫師》、《燦爛的遺產》、《神的測驗》、《樹大根深》、《輔佐官2》、《原來這就是愛啊》等，堪稱是韓國中年男性演員的經典代表之一。

即便已逾花甲之年，崔廷宇至今仍未停下腳步，2025年仍可見他活躍於螢光幕前，接連參演KBS劇集《回到20歲》與《玉氏夫人傳》，持續展現他深厚的演技實力。

對於這場突如其來的離世消息，韓國演藝圈震驚不已。包括朴海日、車勝元、林智妍、文瑾瑩、周元、裴斗娜、車太鉉、宋慧喬、金大明、安恩真、張基龍、金多美、金載原、高旻示、導演羅泓軫等多位與崔廷宇合作過的後輩演員皆送上花圈，悼念這位令人尊敬的前輩。