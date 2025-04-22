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台灣本土OTT「歡慶10週年」董事長發聲！　自製劇入圍金鐘獎6大獎

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV 歡慶成立滿10週年，特別推出線上企劃《10光劇展》，從自製戲劇、原創綜藝到重磅劇集，回顧這十年來平台所參與與呈現的影視內容，期盼帶領觀眾重溫經典，同時見證平台在台灣影視產業中的多元耕耘。活動期間，亦邀請多位歷年合作藝人獻上祝賀影片，感謝觀眾長久以來的支持。

▲LINE TV歡度10週年，舉辦「10光劇展」。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV歡度10週年，舉辦「10光劇展」。（圖／LINE TV提供）

LINE TV董事長陳立人表示「在這個特別的十週年里程碑，我們想分享的不僅是共同的記憶，更是LINE TV一路走來的堅持與信念。作為本土OTT平台中最早投入原創內容製作的先驅之一，我們始終珍視這片創作的園地，勇於挑戰各類題材與風格，並在激烈的國際競爭中，持續服務台灣觀眾。」

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▲LINE TV董事長陳立人。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV董事長陳立人。（圖／LINE TV提供）

而LINE TV過去十年深耕影視領域，積極投入自製內容發展，推出多部具代表性的戲劇與綜藝節目，無論是溫馨動人的《華麗計程車行》、開啟靈異新篇章的《靈異街11號》、深入探討寵物溝通的《黑喵知情》，還是深受喜愛的《HIStory》系列等作品，

▲《開著餐車交朋友2》。（圖／LINE TV提供）

▲《開著餐車交朋友2》。（圖／LINE TV提供）

綜藝方面，LINE TV 也陸續推出多檔原創實境節目，像是融合飲食與旅行元素的《開著餐車交朋友》系列，均於播出後獲得觀眾熱烈反響，展現平台在非劇類型上的創新嘗試與潛力。而這些原創作品亦屢獲產業肯定，如《HIStory2 越界》入圍金鐘獎迷你劇集獎，《黑喵知情》與《華麗計程車行》更分別於第56屆與第59屆金鐘獎斬獲6項提名，包括戲劇節目、編劇等多項重要獎項，彰顯LINE TV在原創內容上的深度投入與成果。

▲《華麗計程車行》入圍金鐘59六項大獎。（圖／LINE TV提供）

▲《華麗計程車行》入圍金鐘59六項大獎。（圖／LINE TV提供）

董事長陳立人補充「LINE TV 不僅在原創內容上持續耕耘，也不斷嘗試新型態的內容與服務，從舞台劇導入、學習類內容訂閱，到直式短影音、直播購物等創新布局，致力於擴展娛樂的多元面向。同時，我們也是台灣少數結合AVOD與SVOD模式的OTT平台，在免費與付費之間維持平衡，讓觀眾能以最適合自己的方式觀看優質作品。」

▲《靈異街11號》。（圖／LINE TV提供）

▲《靈異街11號》。（圖／LINE TV提供）

因應市場不斷變化的需求演變，LINE TV將持續以內容與技術為核心推力，整合平台資源、強化內容行銷能力，並透過媒合優質作品，努力推進跨國內容開發的可能，讓台灣原創走得更遠，提升內容的可見度與擴散力，持續為台灣影視產業注入新能量。

▲《黑喵知情》入圍第56屆金鐘六項大獎。（圖／LINE TV提供）

▲《黑喵知情》入圍第56屆金鐘六項大獎。（圖／LINE TV提供）

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