Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

記者劉宛欣／綜合報導

女團After School出身的女星Lizzy 2021年5月爆出酒駕，原積極轉型當演員的她，因酒駕重創事業，陷入長久低潮，事件發生至今近4年，她21日宣布正式結束因酒駕事件的自省期，重啟演藝活動。

▲Lizzy結束4年的反省期，宣告復出。（圖／翻攝自Lizzy Instagram）

Lizzy於21日透過社群發文，開心地宣布即將舉辦個人粉絲見面會，表示：「我終於要舉辦個人粉絲見面會了！而且是在充滿回憶的日本，進行第一次的個人粉絲見面會！」她也坦言，在做這個決定前經歷了許多掙扎，「雖然可能不會有很多人來，但我會懷著感謝的心，與來現場的大家一起度過開心的時光。」見面會將於5月17日與18日兩天登場，她也溫馨喊話粉絲「我們很快就會在東京見面了！」

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▲Lizzy即將於5月在日本舉辦見面會。（圖／翻攝自Lizzy Instagram）

Lizzy在2010年以After School成員出道，並與Nana、Raina組成子團Orange Caramel（橙子焦糖

），獲得廣大人氣。後來她轉型為演員持續活躍，然而卻在2021年因酒駕肇事，被法院判處罰金1500萬韓元（約台幣34.3萬），當時酒測結果達到吊銷駕照的標準（血中酒精濃度超過0.08%），之後便消失在演藝圈。

近期Lizzy重新回到螢光幕前，除了登上TikTok直播人氣榜首，也宣布與Clover Universe簽約，為正式復出做準備。