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錄節目提天殘離世哭了！凱莉悼念好友「很衝、是個蕭查某」：好想她

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇演員天殘（本名翁芝瑩）日前驟逝，享年31歲，喜劇圈內的眾好友以及粉絲紛紛獻上哀悼之情，其中《百靈果News》主持人凱莉在最新一集的節目中，提起好友突然離開，忍不住淚灑現場，直言「我真的很想她」。

▲凱莉提到天殘忍不住淚崩。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

▲凱莉在節目上提到好友天殘的離世。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

喜劇圈進來一連送走了權樂、天殘，其中權樂對凱莉而言是心目中很有才華的同事，較沒有私交，天殘則是跟她感情很好，因此天殘的驟逝對她而言相當衝擊，凱莉相當喜歡天殘的脫口秀風格「因為她很衝、很瘋，就是個蕭查某（瘋女人）」，她在首次辦專場時，本想請天殘暖場，最後則是評估怕天殘太瘋，自己會壓不過，也因為凱莉受眾比較是一般媽媽，較少接觸喜劇，怕嚇到大家。

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凱莉回想起天殘的喜劇風格，表示「她的段子很驚人，你會讓人懷疑怎麼會有人想到這些東西，很詭異、很怪。」但她非常喜歡。接著她也表示有同事走掉，對喜劇圈而言是集體創傷，大家會自責是不是沒有好好關心，因此權樂離開後舉辦了open mic，透過講笑話的方式來一起療傷、紀念，只是凱莉當時人在國外，回來時還在悲傷的情緒中，但眾人還是很貼心地陪她再聊一次。

▲凱莉提到天殘忍不住淚崩。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

▲凱莉提到天殘忍不住淚崩。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

凱莉透露天殘前陣子講了一個關於權樂的笑話，「那個笑話真的很瘋，但我很喜歡」，現場有很多一般客人，雖然不太認識權樂，但看著天殘講著權樂的喪禮、恐怖的地獄笑話，其實嚇到不少人，但凱莉則表示「但我聽了真的覺得被療癒，有時候笑話就是這樣，用另一個角度看很哀傷的事情，會讓你在回憶時除了哀傷也會想笑」。

直到後來天殘也離開，凱莉哀傷表示「我真的覺得Ｘ，沒有人可以取代她的位置，我真的很想她」，期間數度哽咽、落淚，拿起衛生紙擦拭眼淚，

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