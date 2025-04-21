一口氣潛80米！頂尖潛水員「穿梭沈船」拍台灣海底　導演讚：身材好

記者黃庠棻／台北報導

台灣海洋生態紀錄片《沈睡的水下巨人》即將在4月25日上映，日前從台北開始，一路到高雄、台東舉辦特映活動，許多人看完紛紛讚嘆「超高畫質令人屏息，每一顆氣泡、光影都美得不可思議。」、「畫面跟立意很棒，終於台灣有不一樣的作品，希望未來更多水下的作品。」

▲《沈睡的水下巨人》即將在25日上映。（圖／牽猴子提供）



片中除了繽紛綺麗、各式各樣的魚群外，自由潛水者Pepe Arcos在魚群與沈船間穿梭的英姿更成一大看點，導演李景白也透露，Pepe Arcos本身就是非常頂尖的自由潛水者，可以一口氣潛入水下80米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演李景白表示，特映會後不少人向他大讚，片中自由潛水者穿梭在魚群與沈船間的英姿自然流暢，讓觀眾身歷其境仿佛自己就置身大海和魚群一同悠遊。他也透露潛水演出者為何選擇自由潛水而非水肺潛水的原因「水肺潛水需配戴繁多裝備，看上去就會比較沉重，自由潛水通常則只需要面鏡、蛙鞋、呼吸管，畫面自然就會變的流暢、漂亮許多。」

▲《沈睡的水下巨人》即將在25日上映。（圖／牽猴子提供）

不過導演李景白坦言，要以這樣的潛水方式拍攝風險很高，全世界很少人敢這麼做，幸好Pepe Arcos本身就是非常頂尖的自由潛水者，最高紀錄可以一口氣潛入水下80米，直呼「而且Pepe游得好、身材好，畫面養眼也很重要啊！」他強調即使是紀錄片，也希望能與觀眾對話，要讓大家知道海洋多麼美麗，更充滿希望。

▲《沈睡的水下巨人》即將在25日上映。（圖／牽猴子提供）

身為《沈睡的水下巨人》一大主角的Pepe Arcos分享「這部紀錄片是希望觀眾能感受到自己與海洋的連結，想讓觀眾看到的不只是美麗的畫面，而是彷彿自己真的跟著鏡頭一起潛入海底。」對他來說，海洋帶給他很多啟發，希望透過這部作品，帶給觀眾同樣的感受，讓人們想要親自潛入水下、去探索這些不可思議的地方，並更有「人性」。

▲《沈睡的水下巨人》即將在25日上映。（圖／牽猴子提供）



紀錄片《沈睡的水下巨人》上映前好評不斷，有孩童看著覺得自己真的進入「海底總動員」的世界，也有熱愛海洋的觀眾看完感動落淚，因水下世界美麗得不可思議，卻也因人類的破壞逐漸凋零。