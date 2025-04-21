見黃正杰驟逝有感　曹西平揭「殘酷現實」籲年輕人：演藝圈非唯一活路

記者劉宛欣／綜合報導

資深藝人曹西平近日在社群平台發表長文，感嘆演藝圈的現實殘酷，呼籲年輕人切勿盲目追夢，由於近期適逢男星黃正杰離世，他似乎也是由此有感而發。他在臉書中坦言，「演藝圈不是唯一活下去的路」，希望每位在演藝之路上遇到挫折的人都能轉念，不要讓夢想變成壓力。

▲黃正杰驟逝，資深藝人曹西平有感而發。（圖／翻攝自YT／我愛貓大）

曹西平表示，許多人懷抱明星夢、渴望成名，卻未曾真正體會演藝圈所需承受的龐大壓力。他直言，「進演藝圈如果沒有很好的抗壓力真的千萬不要進來，這不是一般人可以承受的」，即便獲獎、上節目，若無法得到廣告商青睞、缺乏資源支持，也可能陷入無法突破自我的痛苦。他提到，如今藝人多、節目少、經費緊縮，整體環境不如以往，導致許多演藝人員其實生活並不如外界所見的光鮮亮麗。

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▲曹西平發文談演藝圈甘苦。（圖／翻攝自曹西平臉書）

談及現實層面，曹西平直言不諱地指出，當今唱片業低迷、綜藝市場萎縮，讓許多演藝人「賺不到錢」，甚至陷入借貸度日的窘境。他說：「夢想是夢想，現實的生活才是殘酷的，不紅就是不紅，再怎麼努力也可能不會紅」，強調如果無法靠演藝工作維生，就該考慮及早轉行。他語重心長地提醒，「演藝圈真的沒有這麼好賺，沒有這麼好討生活」，強烈建議缺乏抗壓性的人慎重考慮進圈的決定。

面對近期多起與演藝圈相關的年輕人猝逝事件，曹西平不禁憂心，認為「如果這些年輕人沒有接觸演藝圈，會不會比較快樂些、自由些」。他呼籲社會大眾重視從業人員的心理健康，也希望更多人能認清現實、擁抱轉念的勇氣：「不適合就早點轉行，越陷越深，自己痛苦，周遭的人也痛苦」。這段肺腑之言也獲得不少網友共鳴與支持。

以下為曹西平臉書全文：

萬般皆是命半點不由人

請珍惜生命

每個人都有明星夢

每個人都覺得自己可以當大明星

每個人都覺得自己懷才不遇

機會不來

沒有遇見伯樂想盡辦法要進演藝圈

進演藝圈如果沒有很好的抗壓力真的千萬不要進來

不是一般人可以承受的

就算現在在演藝圈的人也不見得快樂

因為一直無法超越自己得獎了又如何呢？

廣告商也不買單

一直無法獨當一面

藝人多節目少經費緊縮能做出什麼節目來？

這不是外人看著藝人光鮮亮麗的一面

內心的痛苦不是很多人可以知道的

你們想進演藝圈要先想好我可以養活自己嗎？

唱片圈不景氣綜藝節目大環境也不行

要怎麼過日子啊賺不到錢的

不可能每天東借西借的過日子

這不是辦法

夢想是夢想現實的生活才是殘酷的

真的不是每個當藝人的人都很幸運

才藝之外還要有點運氣

不紅就是不紅再怎麼努力就是不會紅

那就不要強求了吧轉行換個工作生活吧

還是要吃飯的

糾結自己到最後是怎樣的結果

自己陷入困境外人看得很清楚

演藝圈真的不是唯一一條活下去的路

轉個念你們或許會更快樂一些

最近看到很多年輕人猝死都跟演藝圈有關

台灣韓國日本等等都有

不管什麼原因往生了看了都是難過

如果這些年輕人沒有接觸演藝圈

會不會比較快樂些自由些

沒有這麼大的壓力

演藝圈真的不是每個人都可以做的

何必執著何必固執非走演藝圈這份工作

演藝圈真的沒有這麼好賺沒有這麼好討生活

線上多少藝人都在失業中

有多少藝人都在借貸中過日子

不適合就早點轉行越陷越深自己痛苦周遭的人也痛苦

年輕人如果沒有好的抗壓力勸你們真的不要進入演藝圈

#四哥的真心話