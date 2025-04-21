ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

4明星力挺《器子》！她沒看劇本就接演　大鶴狂被問：張孝全多粗？

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》熱賣1450萬台幣票房佳績，全台持續熱映中。「可不可以4人幫」陳妤、林映唯、李杏和林鶴軒（大鶴）上周末合體跑映後，透露跟導演簡學彬因合作2020年《可不可以，你也剛好喜歡我》後變成好友，此次友情力挺演出。身邊親友傳來諸多回響，李杏說朋友們都不同情她被虐待，最喜歡她在醫院飆罵張孝全的戲；大鶴透露最多朋友問他的是「張孝全的手臂到底有多粗？」

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，簡學彬力邀先前合作過的陳妤、林映唯、李杏和大鶴參演。4人合體講起與簡學彬拍完該片後變好友，常去導演家聊天、吃飯、小酌、打電動。大鶴說「有一段時間我是他兒子的偶像，我的作品他都看好多遍。」李杏隨即補充「但現在不會了，現在偶像變成婁峻碩。」

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）
陳妤坦言簡學彬是她唯一拍戲後變熟的導演，為了力挺，雖然只是短短客串醫院及天台墜樓戲，也毫不介意，直呼「我甚至沒有拿到劇本，他說什麼就演什麼，真的就是挺他」。

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

▲陳妤力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）
大鶴笑說「我接演的一大原因是知道李杏會被虐，我就是要現場直擊的快感。因為她是獅子女，平常是大姐大，根本看不到她被虐或一直賠不是的這一面，所以現場看到時有一絲喜悅，終於看到這一面，好爽！」李杏則表示簡學彬當初覺得該角色最難，就分給她直呼「他答應我以後不會再讓我受虐，要讓我漂漂亮亮的。」

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》林映唯、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

「最強老爸」張孝全帶領《器子》李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春等演員殺出票房血路，11日上映至今掀起大批網友們關於刑虐、動作與親情催淚的種種熱議。大鶴飾演張孝全帶領的棒球隊員之一，他透露因戲分常靠近張孝全，不少關心詢問「都是問我孝全的手臂有多粗？我一比，快跟我大腿一樣粗。」

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

▲李杏力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）

李杏片中被張孝全用水刑逼供，過程十分慘烈，但她說「我的親友們都說很喜歡我在醫院飆罵的戲，我罵『我請問你，小孩是在我們醫院不見的嗎？』他們很喜歡這段，都沒有人關心我被虐待好可憐。」

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

▲林映唯力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）

林映唯為了力挺簡學彬，在《器子》首度演媽，大鶴形容「她以前都是美美校花，這次突破變媽。」林映唯提到先前包場請親友觀賞，結果大夥訝異她扮慈母，笑說「因為我是一看到小孩就會逃走的那種，結果電影裡我慈愛地照顧小孩，朋友們覺得落差太大，很好笑。」陳妤也說朋友看到她的角色出場不久後便墜樓，居然笑出來，可見她為了挺導演，甘願客串小角色。

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）

▲大鶴力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）

本片由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。

《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

插隊左轉釀災！　台中轎車害直行車暴衝人行道

推薦閱讀

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

器子, 張孝全, 李沐, 婁峻碩, 薛仕凌, 小春, 謝承均, 尹昭德, 陳妤, 林映唯, 李杏, 林鶴軒, 大鶴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AKB48 Team TP成員上台前突崩潰大哭！　簽名一半「低血糖缺氧」手狂抖
  2. 金曲歌王走不出喪父之痛！　淚憶亡父情緒崩潰「想到都會哭」
  3. 文泰一「性侵案開庭前約女喝酒」被抓包　友護航1句話網氣炸
  4. 周杰倫、山下智久東區街頭「0遮掩合體」！　私下行程曝光
  5. 一隻阿圓搭飛機「聽見後座慘叫」嚇壞！　秒看窗外：以為要怎樣了
  6. 泫雅、龍俊亨街頭親吻放閃！　「要不要瘦下來？」近照曝光
  7. 雪碧認曾交往黃正杰「挨酸蹭熱度」　硬起來反擊：我有需要嗎？
  8. 《問問星星》花500億還演太空床戲　孔曉振認「拍攝崩潰」：這真的能播？
  9. 《RM》池睿恩暴風消瘦！「雙下巴消失」對比照曝光　劉在錫嘆失去特色
  10. 薔薔國外月經外漏！下秒做一舉動「抹在上面」　吳姍儒表情失控全被拍

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366