4明星力挺《器子》！她沒看劇本就接演　大鶴狂被問：張孝全多粗？

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》熱賣1450萬台幣票房佳績，全台持續熱映中。「可不可以4人幫」陳妤、林映唯、李杏和林鶴軒（大鶴）上周末合體跑映後，透露跟導演簡學彬因合作2020年《可不可以，你也剛好喜歡我》後變成好友，此次友情力挺演出。身邊親友傳來諸多回響，李杏說朋友們都不同情她被虐待，最喜歡她在醫院飆罵張孝全的戲；大鶴透露最多朋友問他的是「張孝全的手臂到底有多粗？」

▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）



《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，簡學彬力邀先前合作過的陳妤、林映唯、李杏和大鶴參演。4人合體講起與簡學彬拍完該片後變好友，常去導演家聊天、吃飯、小酌、打電動。大鶴說「有一段時間我是他兒子的偶像，我的作品他都看好多遍。」李杏隨即補充「但現在不會了，現在偶像變成婁峻碩。」

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▲《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）



陳妤坦言簡學彬是她唯一拍戲後變熟的導演，為了力挺，雖然只是短短客串醫院及天台墜樓戲，也毫不介意，直呼「我甚至沒有拿到劇本，他說什麼就演什麼，真的就是挺他」。

▲陳妤力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）



大鶴笑說「我接演的一大原因是知道李杏會被虐，我就是要現場直擊的快感。因為她是獅子女，平常是大姐大，根本看不到她被虐或一直賠不是的這一面，所以現場看到時有一絲喜悅，終於看到這一面，好爽！」李杏則表示簡學彬當初覺得該角色最難，就分給她直呼「他答應我以後不會再讓我受虐，要讓我漂漂亮亮的。」

▲《器子》林映唯、李杏、陳妤、大鶴出席映後活動。（圖／華映娛樂提供）



「最強老爸」張孝全帶領《器子》李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春等演員殺出票房血路，11日上映至今掀起大批網友們關於刑虐、動作與親情催淚的種種熱議。大鶴飾演張孝全帶領的棒球隊員之一，他透露因戲分常靠近張孝全，不少關心詢問「都是問我孝全的手臂有多粗？我一比，快跟我大腿一樣粗。」

▲李杏力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）



李杏片中被張孝全用水刑逼供，過程十分慘烈，但她說「我的親友們都說很喜歡我在醫院飆罵的戲，我罵『我請問你，小孩是在我們醫院不見的嗎？』他們很喜歡這段，都沒有人關心我被虐待好可憐。」

▲林映唯力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）



林映唯為了力挺簡學彬，在《器子》首度演媽，大鶴形容「她以前都是美美校花，這次突破變媽。」林映唯提到先前包場請親友觀賞，結果大夥訝異她扮慈母，笑說「因為我是一看到小孩就會逃走的那種，結果電影裡我慈愛地照顧小孩，朋友們覺得落差太大，很好笑。」陳妤也說朋友看到她的角色出場不久後便墜樓，居然笑出來，可見她為了挺導演，甘願客串小角色。

▲大鶴力挺《器子》導演簡學彬。（圖／華映娛樂提供）



本片由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。



《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行。