孫生被爆「停工還上酒店」友人拍片道歉！　還原真相：沒碰任何女生

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅孫生先前因性騷爭議，退出YouTuber團體「反骨男孩」，全面停工。怎料，他日前突被爆料在反省期間上酒店，孫生為此發文叫屈，而當天與他同行的友人「黑仔」20日也特地拍片發聲，強調是自己想邀孫生出來聊聊天，實際情況並非外界所想。

▲孫生因性騷爭議全面停工。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

黑仔表示，4月18日當天，他與孫生聯絡後得知對方心情不好，於是邀請孫生到酒店喝一杯、聊聊天，「主要也是在說明是否可以拍類似酒店的影片，能不能有合作的機會，創作新的作品，並不是大家所想像的那樣。」黑仔也強調，孫生在現場並沒有與任何女生接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生的友人出面澄清。（圖／翻攝自Instagram）

黑仔說，由於這次事件對社會大眾造成了影響，他感到非常抱歉，「孫生心情一直處於非常低落的狀態，後悔所做的行為，讓我心裡覺得非常難過。兄弟怎麼會變成這樣？」他也沒想到自己原本只是想安慰對方，卻引發了這麼大的風波，「為了自己的私利傷害了孫生，我覺得非常的內疚及抱歉。在此對孫生致歉。」希望這則澄清影片能夠化解這次的風波，讓事件到此為止。

▲黑仔向孫生及大眾道歉。（圖／翻攝自Instagram）