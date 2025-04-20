畢書盡唱一半激動爆淚！　突加碼送「重磅喜訊」驚喜寵粉

▲ 畢書盡昨晚演唱會圓滿落幕。（圖／索尼提供）



記者翁子涵／台北報導

Bii畢書盡「Bii WITH YOU」巡迴演唱會台北站，昨晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，演唱會上也宣布「Bii WITH YOU」巡迴演唱會即將正式起跑，即將移師馬來西亞和新加坡演出，讓Bii直說：「真的很期待，很久沒有見到星馬的歌迷朋友了。」他表示，除了曲目會再做適度調整，這次演唱會讓大家驚豔的冰塊腹肌和精實好身材，他保證會一路保持下去，也透露即將發行全新單曲。

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▲▼ 畢書盡被歌迷感動到哭。（圖／索尼提供）





Bii畢書盡為了這次演唱會傾盡全力準備，天天練唱、練舞、健身，但演出完一下台掩不住興奮好心情，直說：「很開心，一點都不累！」他表示：「真的很久沒有開大型的演唱會，自己準備的時候，覺得為了這一場演唱，比以前任何時候多努力100倍，因為大家很久沒看我的演唱會，要讓大家看到全新的畢書盡，有重新出發的感覺，非常感謝大家到現場支持我。」在演唱會上大秀電吉他，他直呼：「我很喜歡這一段，希望大家也能很享受。」不過自我要求嚴格的他認為舞蹈和演唱還可以更好，「這次的團隊和樂手老師都很棒，希望能維持住這個團隊，自己一定要再進步。」



而演唱會上，他開口的第二句話竟然就是「怎麼辦，好想哭…」他表示全場數度被粉絲的回應和熱情感動，心臟頻頻有被打到的感覺，但為了演唱順利，他努力克制自己的情緒，不過演唱到安可前最後一首歌〈你給我的愛〉，看到全場歌迷舉起手扶寫著「我們永遠是你的避風港」，他再也忍不住淚灑舞台，台下的粉絲也跟著感動落淚，全場氣氛溫馨動人。



昨天的演唱會，畢的好友全能天后Vivian徐若瑄、Trash的頤原和博文、黃氏兄弟，以及同門的徐暐翔、聖恩和斑恩都到場欣賞。一路看著Bii成長的徐若瑄演唱會一結束，更是馬上傳了訊息表示被Bii的演出深深感動，「太好看了，看到重生的Bii！他瘦瘦的，但只是站在舞台上氣場就好強大，腹肌可以練到這樣，看得到他的決心，真的是拚了！看到想哭！」讓Bii大呼感動，非常感謝Vivian的支持。