直擊／NMIXX視訊簽售才看得到！「迷因女王」海嫄重現超萌原音：露比醬～

記者吳睿慈／台北報導

南韓「特種兵」女團NMIXX擁有吞CD般的實力歌喉，她們19、20日連續兩天在林口體育館開唱，20日下午接受台灣媒體聯訪，Haewon（海嫄）身為「迷因圖女王」，現場爽快地示範了2種最新學到的熱門短影與哏圖，原音重現〈愛♡スクリ～ム！〉裡的「露比醬～嗨」，逗樂全場記者，她則做完以後害羞不已。

▲Bae秀出畢生所學中文單字。（圖／記者周宸亘攝）



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▲Kyujin想吃地瓜球。（圖／記者周宸亘攝）



NMIXX於20日下午在台接受媒體聯訪，Bae把所學的中文單字一次重現「緊張」、「興奮」、「生日快樂」，她透露在後台努力學習中文，「因為粉絲會跟我們說 『我愛你』，所以我也學了『我也愛你』想跟粉絲說。」團體過去多度訪台，Kyujin曾在簽售時收到粉絲推薦吃地瓜球：「這次一定想要吃看看！」Bae則說想吃看看蛋塔。

▲Sullyoon自虧受到姐姐們影響越來越外放。（圖／記者周宸亘攝）



這次為了台灣場，6人準備了五月天〈戀愛ing〉，約莫花了1個月時間準備，Sullyoon說：「我們一開始就知道這首歌，知道寓意後覺得非常適合唱給粉絲聽。」身為怪物新人，NMIXX如今也出道3年了，是否會因為很多優秀後輩崛起而感到不安？Haewon聽到「前輩」兩字，傷腦筋地摸著頭，笑喊：「對於『前輩』這兩個字反而覺得壓力比較大。」Lily補充：「確實開始變成前輩了，要更加努力成為後輩的楷模，但雖然現在心裡還是新人的感覺啦。」

▲Haewon當場示範迷因圖。（圖／記者周宸亘攝）



Haewon平時熱愛很多迷因圖片，20日也在記者會上更新最近學到的新迷因，她害羞地透露：「這是在簽售視訊的時候，粉絲經常叫我做的『來財來財來財』。」突然祝全場記者發財逗笑所有人，還有一個是日本熱門的〈愛♡スクリ～ム！〉裡的「露比醬～嗨」，Kyujin幫她配音，超萌原音重現融化所有人。

▲Lily笑虧Sullyoon越來越NMIXX化。（圖／記者周宸亘攝）



Sullyoon身為團內唯一一位I取向（內向之意）性格的隊友，被粉絲虧「受到幾位姐姐影響越來越瘋」，她大笑承認「確實有越來越開朗」，Lily則是補充：「對，Sullyoon跟出道的時候不一樣，慢慢變成NMIXX化了！」

▲Jiwoo寵溺看著老么。（圖／記者周宸亘攝）



另外唯一一位J取向的老么Kyujin，遵守時間觀念，但姐姐們都是P人（隨性），她也在記者會上爆料：「如果真的要小小爆料的話，就是有時候巡演的時候，我會問『隔天幾點要吃早餐』，姐姐就會回我『看我幾點起床再說』，所以我就沒有固定的伴陪我吃早餐，有時候可能還自己去。」自虧有時候很孤單。

▲NMIXX下午在台與台灣記者見面，感謝攝影拍美照。（圖／記者周宸亘攝）



而台灣K-POP圈的粉絲有在統計「灶咖大賽」的韓星排名，NMIXX也在記者會上喊話「有信心！」Bae感性致謝粉絲：「每次來粉絲都給我們滿滿應援與支持，願意給我們機會的話，我們會常來的！」