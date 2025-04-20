《康熙》黃正杰31歲驟逝！　生前送牛奶、路邊發廣告苦撐星夢

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《康熙來了》黃正杰31歲驟逝！　生前送牛奶、路邊發廣告苦撐星夢

記者劉宜庭／綜合報導

曾因參加《康熙來了》而爆紅的男星黃正杰，今（20日）突然傳出離世噩耗，家人透過他的社群網站證實消息。他生前曾為了實現演員夢想，不惜從事各種工作，包括墓地工程、路邊舉牌人、送牛奶等等，如今卻傳出驟逝消息，令親友悲痛錯愕。

▲黃正杰15歲起便立志進入演藝圈。（圖／資料照）

黃正杰生前因為《康熙來了》嘗過爆紅滋味，卻在當時選擇到國外接商演工作，錯過打響知名度的好時機，但他不後悔，持續努力在演藝圈中闖蕩，「我做過墓地工程、路邊舉牌人、美髮設計師、發廣告衛生紙、全聯店員、送過牛奶、當臨演，就是為了支撐演藝圈這條路。」

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▲▼黃正杰。（圖／翻攝自Instagram／jeremy_0910）

▲黃正杰上過《康熙來了》後爆紅。（圖／資料照）

自15歲起，黃正杰便立志進入演藝圈，並自薦加入喬傑立。然而，因為5566的解散，他的團體在尚未出道前便解散。他回憶起那段艱苦的訓練時光，常常只能依靠吐司和白開水度日。即便如此，他從未對家人透露苦況，並表示：「要出去闖，就要自己承擔。」為了參加臨演，他甚至曾連續三天未眠，只為等待拍攝機會。

後來，黃正杰雖然跟多位網紅、Youtuber合作效果好，單支影片曾創下台灣破百萬、大陸破千萬觸及率，但他直言：「我就是想當演員。」如今卻突然傳出離世消息，令大批親友錯愕不已，包括歌手祈錦鈅也驚呼：「我的天…真的不想相信…RIP。」

▲▼黃正杰。（圖／翻攝自Instagram／jeremy_0910）

▲黃正杰驟逝。（圖／翻攝自Instagram／jeremy_0910）

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康熙來了, 黃正杰

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