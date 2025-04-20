Ryu離婚後YT首支影片「主題跟Yuma一樣」！　牆面反射掌鏡人

記者劉宜庭／綜合報導

百萬YouTuber情侶檔Ryu與Yuma去年爆出婚變，雙方前後都婚內出軌，對象分別是大陸女畫家與另一位YouTuber Tommy，今年1月拍片宣布離婚，各自展開新生活，兩人在離婚後的首支影片，主題同樣都是開箱新家，意外引發外界熱議。

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▲Ryu離婚後首支影片主題是新家開箱。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

Ryu於最新影片中，帶觀眾開箱他在日本鎌倉租的新居，並分享首次住進當地的心情。一開場就感性表示：「真的沒有想到有一天我有機會住在鎌倉，這地方其實一直都久仰大名啦。」他提到，這裡不只風景迷人，更吸引他的是文化氣息與可親近自然的生活方式，「一言不合就可以到海邊散步，想不通我就去山上坐禪。」

影片中，Ryu親自導覽新居，雖是標榜「1LDK」的一房一廳一廚格局，但實際上竟包含三層空間，包括半地下室的閣樓和頂樓閣樓。他驚呼：「你再看怎麼這房子有點奇怪……原來它有三個樓層！」他推測正因為房型被誤認為普通的1LDK，才會一直都租不出去。

▲影片掌鏡人頻頻入鏡，應是Ryu的大陸畫家女友。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

房屋設計也處處藏巧思，像是半地下室臥室與洗面台只隔一牆，設計出便於取物的「穿牆櫃」，讓Ryu忍不住稱讚：「我還真沒看過這種設計耶，好歹也是在不動產打過工的！」空間雖不大，但讓他形容彷彿「胎兒等待出生」般有安全感；而在樓上，他則特別介紹設有2道天窗的空間，開玩笑說：「有一種跟生命溝通的感覺，可以在這裡拜拜。」

儘管新居處處驚喜，Ryu仍不忘小小吐槽一番：「這麼大一個空間，一個插座都沒有，你們敢信嗎？」他也坦言：「這個家沒有掛衣服的地方，沒有衣櫃，這是難點。」不過整體仍讓他非常滿意，更計畫將一樓的樓中樓作為臥室，底下則規劃成更衣區與客廳等多元用途。

▲Ryu與女友入住新家第一天喝醉了。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

影片尾聲，Ryu提到鎌倉居民的熱情，「跟東京的氛圍很不同」，也向觀眾喊話：「我現在不是觀光客，我是居民！」並表示未來將以「在地人」視角拍攝更多鎌倉影片，「來鎌倉一定會見到我！」他與女友也一同開香檳慶祝新居落成，開啟嶄新生活篇章。

▼Yuma離婚後更新的首支影片同樣是分享新家樣貌。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）