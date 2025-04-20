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張學友唱〈你最珍貴〉女原唱在台下！　隱身觀眾席…一起身歌迷嗨翻

記者蔡琛儀／綜合報導

「歌神」張學友本週起在台北小巨蛋展開三場去年因病延期的補場演出，昨晚安可他送給台灣歌迷的驚喜曲目有〈真愛〉、〈擁有〉、〈左右為難〉、〈你最珍貴〉、〈頭髮亂了〉，其中唱到經典男女對唱情歌〈你最珍貴〉，不僅萬名歌迷跟著大合唱，當年和他合唱的高慧君也坐在台下，讓周圍歌迷驚喜不已。

▲▼張學友台北補場演唱會。（圖／JDS提供）

▲張學友昨晚在小巨蛋開唱。（圖／JDS提供）

張學友揪歌迷合唱〈你最珍貴〉前，還開玩笑說：「你們不唱我會很尷尬的。」隨後有不少粉絲發現高慧君正坐在台下，紛紛驚喜歡呼，而高慧君本人則難掩激動情緒，用手捂著嘴巴，幾乎快哭出來，接著她又被眾人拱站起身，在周圍歌迷歡呼下也跟著開心大合唱。

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高慧君事後發文：「今天真的沒有想到，在現場聽大家一起唱你最珍貴時，有這樣觸動我內心的回憶與感激。雖然只是被拱著站起來唱，但我向宇宙許願，有天，我要讓學友想起我，肯定我，讓我可以再次與他合唱『你最珍貴』。」更打趣補：「其實學友根本沒看到我」，更表示自己當場爆哭，成為歌神演唱會一段有趣插曲。

▲▼張學友、高慧君。（圖／翻攝高慧君臉書）

▲▼高慧君激動隔空和張學友合唱〈你最珍貴〉。（圖／翻攝高慧君臉書）

▲▼張學友、高慧君。（圖／翻攝高慧君臉書）

今晚是張學友在台北的最後一場演出，也是他本次「60+」巡演的第234場，正式打破他上回「A Classic Tour學友經典巡迴演唱會」共233場的數字，也再次刷新華人歌手單輪巡迴演唱會的最高場次紀錄，但今年滿64歲的張學友並未停下腳步，接下來還要繼續前進許多城市開唱，令人相當佩服他的體力與精神。

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