YTR賤葆收Toyz「2頁手寫信」　3個月前朝聖他火鍋店：狗都不吃

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈，被判刑4年2個月，已在去年5月16日入監服刑，日前他在台中開的火鍋店，吸引許多網紅朝聖嘗鮮，就連網紅賤葆也和夥伴品子一起去試吃，並拍片吐槽龍膽石斑魚「狗都不吃」，事後更寫信給對方。然而，時隔3個月後，賤葆今（19）日在頻道上傳新片，透露自己收到Toyz的回信，並再次到對方的火鍋店評比食物。

▲賤葆收到Toyz的回信。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

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影片中，賤葆表示先前他因試吃Toyz開的火鍋店，寫信給對方並留下「狗都不吃」的評價後，竟收到對方從獄中的親筆回信。他透露，Toyz不但沒有憤怒反擊，反而寫了2封滿滿的信件給他，並用誠懇的語氣道歉，甚至希望他能成為火鍋店重塑形象的關鍵人物，邀請他再回訪並拍成影片，為已經經過調整改進的餐點，提供第2次曝光的機會。

▲Toyz寫兩封信給賤葆。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

賤葆在影片中公開Toyz手寫信的內容，他強調目前因為人在獄中，難以親自處理火鍋店風評的問題，因此誠懇地拜託賤葆協助：「相信你也知道，經過各大KOL開箱鍋癮子後，負面評價已成主流意見，我人在獄中難以扭轉局面，我想到最好的解決方法，就是你了。」他更表示，影片拍攝形式可以是業配，也可以真實評比，若是業配就需「硬吹一下」。

▲賤葆二訪Toyz火鍋店。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

緊接著，賤葆親自再訪火鍋店進行二次評比，並指出餐點確實有進步，如小酥肉、松阪豬、龍膽石斑、香辣酥花生及手撕口水雞吃起來都比上次好，而飲料鹹檸七他則稱變比較正宗。不過，他也坦言，部分餐點吃起來仍和上次相同，如私房小黃瓜、蘆薈桂花蜜、竹炭炸豆腐、港式金銀蛋。整體而言，賤葆認為店內大部分的餐點口感，都有所進步及改善。

▲賤葆公開Toyz手寫信。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

最後，透過賤葆公開的第2封信可見到，Toyz說明火鍋店已針對開幕初期的問題進行修正，並指出：「除了邀請信這切角以外，正式營運也算是半個切角。至於我的邀請信，我還是等你提供你要的切角，待律師來的時候，我當場寫比較快速到位。所以就麻煩你啦！」並誠懇寫道：「我除了你想不到有更合適的人選了，這人情算我欠你的，他日有啥忙我幫得上的，必定全力以赴。」