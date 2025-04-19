「中職最正MC」爆盲腸炎急送醫開刀！　痛到打滾病況曝光

記者王靖淳／綜合報導

「中職最正MC」艾融除了是樂天桃猿的MC，同時也是職籃啦啦隊慕獅女孩的一員。平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日突然在IG限動曬出一張躺在病床上的照片，透露自己因急性盲腸炎而入院開刀，「一定很快好起來，下禮拜跟大家見面。」

▲艾融透露自己入院緊急動刀。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

艾融透露自己今天早上突然因急性盲腸炎劇痛不止，甚至痛到在床上打滾，最後緊急送醫動刀。原定要前往球場應援也因此臨時缺席，為此她語帶歉意地表示：「本來要去球場的，讓大家擔心了，給球團我的主管添麻煩了。」

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▲艾融會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

艾融特別感謝隊友巫苡萱和壯壯臨時幫忙她代班，協助她完成原先在球場的任務。儘管目前剛開完刀，所以身體尚未完全恢復，但艾融仍向粉絲承諾自己一定會很快好起來，並信心喊話下週將會重新回到球場與大家見面。

▲艾融有「中職最正MC」封號。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

事實上，艾融雖然外型亮眼，卻曾有網友批評過她嘴巴超大，「說我笑到裂開。」對此，她曾表示其實很喜歡自己的嘴巴，有時聽到負面評論難免暴走，當下只能立刻打電話跟朋友抱怨，不開心的情緒就會慢慢拋諸腦後。