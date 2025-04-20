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泰鮮肉男團LYKN襲台！撩粉情話甜炸　老么Lego吃醋哥哥「太愛粉絲」

記者蕭采薇／台北報導

泰國新生代男團LYKN於20日抵台，準備為隔日在WESTAR舉辦的「LYKN UNLEASHED ASIA TOUR IN TAIPEI」演唱會熱力開唱。五位平均年齡不到21歲的鮮肉成員Nut、Tui、Lego、William和Hong，接受台灣媒體聯訪，現場氣氛熱鬧非凡，各種撩妹金句狂發。

▲泰國新生代男團LYKN（左起）William、Tui、Lego、Hong、Nut。（圖／台視提供）

▲泰國新生代男團LYKN（左起）William、Tui、Lego、Hong、Nut。（圖／台視提供）

隊長Nut明天將迎來22歲生日，他許下願望，希望更多人認識並喜歡LYKN，也期許自己在演藝道路上開心成長，即使壓力山大，也能從中汲取經驗。被問到生日禮物，弟弟們神秘兮兮，Tui更俏皮賣關子：「說了就不是驚喜啦！」

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LYKN出道兩年首度訪台，成員們苦練中文情話，準備用甜言蜜語擄獲台灣粉絲的心。William率先出招：「想我們對嗎？」引發全場姨母笑；Tui燦笑問：「我可愛嗎？」；Lego害羞清嗓後，竟說出：「我漂亮嗎？」；Hong則用告白神句：「我永遠愛妳。」直接狙擊粉絲心臟。Nut則用一句「我來找大家啦。」展現親和力。

▲泰國新生代男團LYKN（左起）William、Tui、Lego、Hong、Nut。（圖／台視提供）

▲泰國新生代男團LYKN（左起）William、Tui、Lego、Hong、Nut。（圖／台視提供）

身為團裡舞擔的19歲老么Lego，坦言五位成員舞蹈程度不一，要將舞蹈編排到最平衡的狀態是一大挑戰。雖然哥哥們都很照顧他，但他卻爆料，有時會因為哥哥們對粉絲說「我愛你！」這種直接表達愛意的行為感到吃醋。「哥哥們對我只會說：『欸要吃飯嗎？』」讓全場笑翻。大哥Nut被拱對Lego示愛，他驚慌表示：「我不太會直接說『我愛你』這種話，但我會待在他的身邊，讓他知道我一直陪著他。」展現暖男一面。

LYKN首次在台舉辦演唱會門票就秒殺，粉絲紛紛敲碗加場，今天更有大批粉絲到桃園機場接機，讓Nut坦言被接機人潮嚇到，但也感到非常開心，尤其明天生日能和粉絲、成員一起慶祝，感覺特別不一樣。William也感謝粉絲支持，希望下次能在更大場地與大家見面，Tui則預告將帶來首次公開的表演，令人期待萬分。

 

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LYKN, William, Tui, Lego, Hong, Nut

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