直擊／KISS OF LIFE惹火摸肚！辣到噴鼻血　衝下台飛吻：我們太辣了？

記者吳睿慈/台北報導

南韓實力唱跳女團KISS OF LIFE由BELLE、NATTY、JULIE、HANEUL組成,出道不到2年就創造出多首膾炙人口的歌曲,她們展開首次巡演後,19日終於來到台灣站,4人維持一貫性感路線,服裝露出纖腰、長腿、火辣深V,甫現身就引起3000名KISSY(官方粉絲名稱)熱情大叫,尤其是唱到招牌曲〈Igloo〉,她們帥氣戴上墨鏡,整齊的惹火摸肚舞姿,令歌迷尖叫聲分貝狂飆。

▲▼KISS OF LIFE火辣開演。(圖/記者李毓康攝)



[廣告]請繼續往下閱讀...

KISS OF LIFE首次來台演出,釋出滿滿誠意,從台下兩側驚喜現身,全場氣氛超熱烈,她們穿著火辣勁裝登場,帶來歌曲〈Get Loud〉、〈Igloo〉、〈Bad News〉一連三首性感舞曲,舞姿惹火以外,4人不時扭著纖細腰肢,台下鼻血狂流。

▲▼KISS OF LIFE惹火摸肚,全場噴鼻血。(圖/記者李毓康攝)



舞台魅力狂野、性感,但KISS OF LIFE開口就出現反差萌,4人切換成聊天模式突變奶音,由BELLE先打招呼:「見到大家很幸福,我是BELLE。」NATTY害羞先喊「嗨~大家開心嗎」,JULIE則關心「大家吃飯了嗎?」HANEUL則可愛地說:「我是HANEUL,見到我大家覺得怎樣?」聽到台下稱讚「漂亮」,她害羞用中文回答「漂亮?」成員則在旁邊比出可愛表情,展現與舞台上不同的反轉魅力。

▲KISS OF LIFE數度衝下台與粉絲互動。(圖/記者李毓康攝)



KISS OF LIFE巡演從首爾、歐洲、美洲等地來到台灣,NATTY驚呼:「今天的場地好像是最大的,大家要滿滿活力參與演出喔!」歌迷給予熱情應援,她們回報粉絲的支持,數度衝下台與歌迷互動,在唱到〈No One But Us〉時,4人衝下台與觀眾近距離相處,送上飛吻、愛心,NATTY甚至拿起粉絲手機自拍,氣氛超火熱。

▼▲KISS OF LIFE超性感,全場溫度往上升,BELLE笑虧「是不是我們太辣了」。數度衝下台與粉絲互動。(圖/記者李毓康攝)



歌迷嗨到場內溫度狂飆,4人在台上喊「好熱好熱」,反問粉絲「你們不熱嗎?」BELLE機智回答:「是不是我們太火辣了,所以你們熱?」又是一陣尖叫聲。接著,4人送上〈Sticky〉、〈Nothing〉,此時歌迷送上彩虹應援,KISS OF LIFE驚呼「什麼呀」,NATTY感性致謝:「有很多幸福的事,KISSY們總是在我們身旁,多虧粉絲有很多幸福的瞬間,很感謝。」承諾會帶來更多帥氣的舞台。