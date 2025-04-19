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直擊／KISS OF LIFE惹火摸肚！辣到噴鼻血　衝下台飛吻：我們太辣了？

記者吳睿慈／台北報導

南韓實力唱跳女團KISS OF LIFE由BELLE、NATTY、JULIE、HANEUL組成，出道不到2年就創造出多首膾炙人口的歌曲，她們展開首次巡演後，19日終於來到台灣站，4人維持一貫性感路線，服裝露出纖腰、長腿、火辣深V，甫現身就引起3000名KISSY（官方粉絲名稱）熱情大叫，尤其是唱到招牌曲〈Igloo〉，她們帥氣戴上墨鏡，整齊的惹火摸肚舞姿，令歌迷尖叫聲分貝狂飆。

▲▼KISS OF LIFE火辣開演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼KISS OF LIFE火辣開演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國女團KISS OF LIFE演唱會。（圖／記者李毓康攝）

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KISS OF LIFE首次來台演出，釋出滿滿誠意，從台下兩側驚喜現身，全場氣氛超熱烈，她們穿著火辣勁裝登場，帶來歌曲〈Get Loud〉、〈Igloo〉、〈Bad News〉一連三首性感舞曲，舞姿惹火以外，4人不時扭著纖細腰肢，台下鼻血狂流。

▲▼韓國女團KISS OF LIFE演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼KISS OF LIFE惹火摸肚，全場噴鼻血。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國女團KISS OF LIFE演唱會。（圖／記者李毓康攝）

舞台魅力狂野、性感，但KISS OF LIFE開口就出現反差萌，4人切換成聊天模式突變奶音，由BELLE先打招呼：「見到大家很幸福，我是BELLE。」NATTY害羞先喊「嗨～大家開心嗎」，JULIE則關心「大家吃飯了嗎？」HANEUL則可愛地說：「我是HANEUL，見到我大家覺得怎樣？」聽到台下稱讚「漂亮」，她害羞用中文回答「漂亮？」成員則在旁邊比出可愛表情，展現與舞台上不同的反轉魅力。

▲▼韓國女團KISS OF LIFE演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲KISS OF LIFE數度衝下台與粉絲互動。（圖／記者李毓康攝）

KISS OF LIFE巡演從首爾、歐洲、美洲等地來到台灣，NATTY驚呼：「今天的場地好像是最大的，大家要滿滿活力參與演出喔！」歌迷給予熱情應援，她們回報粉絲的支持，數度衝下台與歌迷互動，在唱到〈No One But Us〉時，4人衝下台與觀眾近距離相處，送上飛吻、愛心，NATTY甚至拿起粉絲手機自拍，氣氛超火熱。

▲▼韓國女團KISS OF LIFE演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▼▲KISS OF LIFE超性感，全場溫度往上升，BELLE笑虧「是不是我們太辣了」。數度衝下台與粉絲互動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國女團KISS OF LIFE演唱會。（圖／記者李毓康攝）

歌迷嗨到場內溫度狂飆，4人在台上喊「好熱好熱」，反問粉絲「你們不熱嗎？」BELLE機智回答：「是不是我們太火辣了，所以你們熱？」又是一陣尖叫聲。接著，4人送上〈Sticky〉、〈Nothing〉，此時歌迷送上彩虹應援，KISS OF LIFE驚呼「什麼呀」，NATTY感性致謝：「有很多幸福的事，KISSY們總是在我們身旁，多虧粉絲有很多幸福的瞬間，很感謝。」承諾會帶來更多帥氣的舞台。

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