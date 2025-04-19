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JISOO隨團來台開唱！木谷龍也許願合作「草東沒有派對」偶然聽到愛上了

記者吳睿慈／台北報導

日本新人女團HANA由選秀節目《No No Girls》脫穎而出，她們出道不到1個月，19日將出演台北CENTRAL音樂祭，同台還有3組大前輩，7人直呼很榮幸，「平時就很常在電視上看到的前輩」。而另一位創作歌手Tatsuya Kitani熱愛推出特別周邊商品，被問及有沒有想要推出台北版周邊，他先大笑了一聲，想出「用自己的模型設計悠遊卡」的方案，獲得讚聲。

▲HANA由MAHINA、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成。（圖／記者李毓康攝）

▲HANA由左起MAHINA、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成。（圖／記者李毓康攝）

HANA由MAHINA、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成，其中JISOO是唯一韓國成員，她們首次來到台灣演出，大啖美食珍奶、小籠包、地瓜球等，MOMOKA直呼：「我們吃到的是小珍珠，日本比較少。」她喜歡喝甜一點的版本，雖不知道比例，但大讚非常好喝。MOMOKA恰好即將在月底生日，她趁著訪問向成員許願「我想要一台電視」，CHIKA則反虧她「其實我們團中有一個規定，就是壽星要請大家吃飯，我們也可以買電視給她，希望她可以釋出她的誠意」，全場笑出來。

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▲▼日本拼盤Central 聯訪，HANA。（圖／記者李毓康攝）

▲HANA從選秀節目脫穎而出。（圖／記者李毓康攝）

透過選秀出道，HANA七人七色，「大家來自不同背景、有不同價值觀，包含舞蹈風格、色彩都不一樣，希望在表演中讓粉絲看到我們7種不同的魅力，有種獲得救贖的感覺，以這種正面積極的方式為大家帶來能量。」

▲▼日本拼盤Central 聯訪，Tatsuya Kitani（キタニタツヤ、木谷竜也）。（圖／記者李毓康攝）

▲Tatsuya Kitani想跟草東沒有派對合作。（圖／記者李毓康攝）

創作歌手Tatsuya Kitani（木谷竜也、木谷龍也）曾為多部動畫作品獻唱，他日前才來金音獎演出，認識許多台灣地下樂團，驚呼「台灣原來也有很多元化的音樂，特別是金音獎以地下樂團為主，類型很活躍、類型很豐富，原本以為日本已經很多了，台北這邊也很厲害。」希望跟台灣樂團草東沒有派對合作，曾經在串流平台聽到對方的音樂，一聽變成粉絲。

▲▼日本拼盤Central 聯訪，Tatsuya Kitani（キタニタツヤ、木谷竜也）。（圖／記者李毓康攝）

▲Tatsuya Kitani想做一個小型人偶悠遊卡。（圖／記者李毓康攝）

演出開放粉絲拍照錄影，他也自嘲，通常去看歌迷拍的影片皆是「反省自己比較多」，像是唱歌片段，他就會覺得自己有些部分唱得滿爛。而他經常設計特別的周邊商品，訪談間，也為台灣設計限定版，得知悠遊卡有很多種類型，他擺出動感超人的姿勢，笑喊：「那我做一個我的小型人偶類型！」接下來他會把重心放到海外演出，第一站就是台北，他幽默表示：「希望大家多多跟身旁的人介紹我。」

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