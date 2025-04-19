很多台女被寵壞！賀少俠「約會盡量找免費活動」委屈：已經很大方了

記者潘慧中／綜合報導

賀少俠當初因是《2分之一強》的固定班底打開知名度，近年也常受邀上談話性節目。他近日便在《單身行不行》有感而發地說，發現很多家境很好的台灣女生會覺得男生一定要大方、若不接送或請客就不是好男人，「我覺得她們完全沒有從別的角度來思考人生，因為她們從小一直被寵壞。」

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▲賀少俠分享個人看法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



因此，賀少俠至今都不敢跟物慾很高的女人在一起，如果要約會，「我會盡量找一些免費的活動，可能跟她散步、一起運動、抱石、游泳、去海邊，我也可以在家裡煮飯給她們吃。」

▲賀少俠約會都會盡量找免費活動。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



然而若遇到更想去高級餐廳的女人，賀少俠就會心想「為什麼要那麼為難我」，原因是他自認已經很大方了，女方卻不這麼覺得，那麼他也不知該怎辦，「她們根本在乎的只是金錢，她們不在意一個人的精神，我就覺得很委屈。」

▲▼賀少俠自認已經很大方了。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



此外，賀少俠坦言直到35歲前還超級窮，後來才靠投資累積財富，但他不想自我吹捧有多神，原因是「我不想一些拜金女想要利用我」，但如果認定一個女生確實很善良的話，「我就會變得很大方，但是我會先淘汰那些假人。」