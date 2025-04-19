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金秀賢訴訟費卡關原因曝光！「全因金賽綸阿姨」　律師頭痛找辦法

記者吳睿慈／綜合報導

金秀賢近日針對與已故演員金賽綸遺屬及YouTube頻道「橫豎研究所」相關人士間的名譽損害訴訟，日前卻傳出未於期限內繳清訴訟費用，引發財務狀況不佳的猜測。後來，金秀賢方面於17日透過法律代理人「LKB律師事務所」澄清「全額繳清訴訟印紙費與送達費」。19日傳來新內幕，原來金秀賢方面拖繳訴訟費用有原因，其實是因為查不到金賽綸阿姨真實身份，確認不到被告住址，使得律師很頭痛。

▲金秀賢方持續強烈否認，金賽綸律師表示會繼續付諸行動。（圖／達志影像、翻攝自金賽綸Instagram）

▲金秀賢訴訟費遲繳的原因是找不到金賽綸阿姨的身份，難以確認被告身份。（圖／達志影像、翻攝自金賽綸Instagram）

根據《Starnews》報導，金秀賢律師方受訪透露，目前已經繳清訴訟印紙費與送達費共韓幣3百829萬9千500元。至於前一天突然申請延後繳費的原因，主要是被列為被告的「金賽綸阿姨」，找不到其住址，就連姓名都難以確認，因為沒有被告身份，使得訴訟陷入膠著。

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律師方解釋，只要有「金賽綸阿姨」名字、聯絡方式、身分證號碼其中一項訊息即可，但問題就是全都沒有，無法從通訊行或任何方式下手。但金秀賢律師強調「雖然現在還沒辦法確認『金賽綸阿姨』的身份，但總有一天會確認出來的，因為我們也將對這位提起刑事訴訟！」

外送稿用　▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

▲金秀賢律師強調即將提起刑事訴訟，會找出金賽綸阿姨的身份。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

一但提起刑事訴訟，負責訴訟的相關單位就會查明「金賽綸阿姨」的身份，律師表示「只是站在我們的立場，希望更早確認此事，目前我們也在尋找解決方法。」預計透過警方調查，從同案被告（此處指《橫豎》）的通話記錄中找出聯絡方式等，至於辯論日尚未確認，有可能會配合刑事案件進度同步進行。

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