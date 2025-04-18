學霸愛女爆「遭游鴻明狠斷金援」：沒把我當女兒　同場破冰照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手游鴻明26歲愛女游宇潼（YOYO）推出首張個人專輯《楚門》，今（18日）舉辦新歌試聽會，老爸游鴻明更驚喜現身力挺，畢業於美國名校UCLA 洛杉磯加利福尼亞大學的數學系，目前還在台大攻讀企管研究所的她，對於音樂相當有自己的想法。

▲▼游鴻明愛女游宇潼（YOYO）舉辦新歌試聽會，他也親自來力挺愛女。（圖／經紀公司提供、讀者提供）

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她表示當初想出國念音樂卻被爸爸打槍，「他說想要念音樂的話，學費就要自己出，還有食衣住行都要自己花錢。」最終她乖乖改念數學系，爸爸原本也不看好她當歌手，「他說藝人就是要異於常人，『你覺得你自己異於常人的點在哪裡？』不會讓我沒有心理準備去面對外界檢視。」

游鴻明還吐槽她辦聽歌會不會有太多人看到，認為YOYO應該要上自己朋友的節目宣傳，也沒有因此金援贊助女兒發片，甚至錄音設備還要YOYO跟他買，「整套有打折，大概10萬元，本來2、30萬，整套都是職人會使用的level。」她後來搬出去住，雖然是住爸爸的房子，但還是要付房租，一房一廳20坪約3.5萬。至於發片資金來源，游宇潼說是大學時期開始打工賺錢累積，另外還有和朋友開公司賣出股權，保守表示發片花了近500萬元。

▲游宇潼（YOYO）相當有想法。（圖／經紀公司提供）

雖然如此，游鴻明其實還是很關注女兒的首張音樂作品，不僅會在自己的粉絲群「阿明家族」大力宣傳，這次也在YOYO的歌曲〈安全島〉中擔任配唱製作人，YOYO說：「他完全沒有把我當成他的女兒，會直接說這樣唱不對，直接講出很專業的想法。」給了她許多建議。