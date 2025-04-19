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電影狂賣15億！男主角「一人分飾三角」　托維諾湯瑪斯：但我只拿一份薪水

記者蕭采薇／台北報導

被評為印度最具影響力男演員的「南印男神」托維諾湯瑪斯，為金馬奇幻影展首度來台，與導演吉辛拉爾一起出席電影《莫萊塢之神燈怪盜》首映。該片在印度創下15億盧比的票房（約台幣5.7億），但一人分飾三角的托維諾湯瑪斯笑說：「可是我只拿了一份片酬。」開玩笑說一切都是製片打的如意算盤。

▲▼導演辛吉拉爾（右）與演員托維諾湯瑪斯（左）出席金馬奇幻影展《莫萊塢之神燈怪盜》特別放映。（圖／記者李毓康攝）

▲導演辛吉拉爾（右）與托維諾湯瑪斯（左），出席金馬奇幻影展《莫萊塢之神燈怪盜》特別放映。（圖／記者李毓康攝）

托維諾湯瑪斯在電影《莫萊塢之神燈怪盜》中一人分飾三角，他直說很有挑戰性：「因為我從來沒有在一部片中同時演出三種角色，這次我必須在模樣與說話方式上都要完全不一樣，包括動作、跑步，就連怎麼笑、怎麼看都是不同的感覺。」

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電影成本3億盧比（約1.1億台幣），最終在印度創下15億盧比的票房，不過托維諾湯瑪斯卻沒有拿三倍薪水，他笑說：「導演比我有信心，一直說服我，可以勝任這三個角色。」難道這就是導演省錢的妙招？托維諾湯瑪斯聽完哈哈大笑說：「這不關導演的事，真的要怪應該要怪製片。」

▲▼演員托維諾湯瑪斯出席金馬奇幻影展《莫萊塢之神燈怪盜》特別放映。（圖／記者李毓康攝）

▲托維諾湯瑪斯在《莫萊塢之神燈怪盜》一人分飾三角。（圖／記者李毓康攝）

托維諾湯瑪斯表示：「這是我第一次來台灣，我希望好好探索這裡，我不想去觀光客景點，想體會在地人生活。」例如相較於餐廳，他更喜歡街頭小吃。托維諾湯瑪斯還特地去了宜蘭旅行，參觀當地動物農場，還興奮地說見到了「卡比巴拉」（水豚）。他坦言：「真的要選我喜歡宜蘭，那裡有平靜的氛圍、很漂亮，會讓人想要住上一陣子。」

導演吉辛拉爾透露就想是美夢成真一般：「之前有參加過很多國際影展，我一直都希望帶著作品到各地放映，這是部商業片，沒想到在金馬奇幻影展能被選中放映，這對我來說像是美夢成真。」而他在電影中試著加入政治和社會議題，包括印度特有的種姓制度。

▲▼導演辛吉拉爾（右）與演員托維諾湯瑪斯（左）出席金馬奇幻影展《莫萊塢之神燈怪盜》特別放映。（圖／記者李毓康攝）

▲導演辛吉拉爾（右）與托維諾湯瑪斯（左）俏皮擺出臉頰愛心。（圖／記者李毓康攝）

吉辛拉爾說：「雖然這是部商業片，也取得票房成功，但我也想要講出一些普世性的議題。維諾湯瑪斯則指出，其實《莫萊塢之神燈怪盜》在14日已有一場放映，當時有許多影迷看完還特別私訊他：「很多人私訊我說很喜歡電影，我覺得不同的文化能夠被重視和喜歡，真的很感動。」電影《莫萊塢之神燈怪盜》將於金馬奇幻影展期間放映。

 

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