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《安眠書店》男主角承認罹患身體臆形症：我討厭我的身體

潘巴奇利以《安眠書店》的變態主人翁喬伊走紅，但戲外他也有自己的心魔要克服。（Netflix提供）

▲潘巴奇利以《安眠書店》的變態主人翁喬伊走紅，但戲外他也有自己的心魔要克服。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

儘管全球觀眾已經在Netflix看了4季的《安眠書店》（You）、也很期待即將推出的第5季大結局，對於劇中人喬伊的變態行徑再熟悉不過，但本劇的男主角潘巴奇利（Penn Badgley）戲外也有自己的心理疾病要面對，他承認從小就罹患身體臆形症（Body Dysmorphic Disorder）：「我討厭我的身體。」

潘巴奇利表示，雖然沒有經過醫生的診斷，但他打從小時候覺得自己一定有身體臆形症，「我知道很討厭自己的身體，就很單純地想要不同的身體。」

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身體臆形症是屬於身心科方面的疾病，因為無法停止思考自身在外表上的缺陷，患者常前往皮膚科或整形外科求助，甚至引發焦慮與痛苦，造成日常生活上的不便。

他回憶打從父母親離婚開始，加上開始與社交生活漸漸脫離，忍不住暴飲暴食，導致身材肥胖。在當時，他看到電影中的男性，都覺得自己應該長得像他們一樣才對。

成為演員之後，某些時候的確有助於他擺脫抑鬱跟孤立的狀態，「我故意跳入了這個花花世界，也可以說被推進來的。我看起來外在越是吻合傳統定義的美麗，我可能就越成功，我也就越有價值。」現在想起來，他覺得這樣的想法相當膚淺，「如果體會到這一點，就不得不會體認到社會文化中膚淺的一面，因為是這樣的文化造就了演員這行業，無法克服。」

他談到影集《花邊教主》讓自己在20多歲就成名，但也像是雙面刃一樣，帶來了一些負面效應，「說真的，除了美學以外，那個節目還剩下什麼？事情就是這樣，都在講我們每個人的外表。我不特別喜歡大眾把我看待成非常表面的名人。」因為這樣，他曾考慮放棄演戲，但透過精神層面，可以克服這種與外在條件掙扎的拉鋸戰，「這就是能讓我在幻滅中依然堅持下去的理由，所有我一直在與之抗衡的種種，總結來說，希望能有內在的轉變。」


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鏡週刊, 身體臆形症, 容貌焦慮, 潘巴奇利

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