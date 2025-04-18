陸百萬網紅「申請美國簽證」遭拒！韓安冉排隊2小時怒：欺負老實人

記者陳芊秀／綜合報導

26歲大陸百萬網紅韓安冉時常分享美妝、醫美心得爆紅，還離婚3次又4度結婚、生子等經歷，頻繁整型也時常引爆話題。她近日透露正在申請美國簽證，但是面談時卻失敗了，大吐苦水說：「欺負老實人！」

▲大陸百萬網紅韓安冉申請美國簽證，在面談時被拒，氣到拍影片訴苦。（圖／翻攝自微博）

韓安冉表示，自己預約美國申請簽證的面談，自認資料都準備得很好，當面試官問是做什麼工作，她說「我是做自媒體的」，不料就被對方拒絕了。她懷疑對方聽到是媒體兩字，覺得她去當地拍什麼發到中國，說著說著更氣喊「排了2小時隊」，更發文批評「欺負老實人是吧」、「一夜沒睡，排隊2小時，眼淚流下來」。這段發言更衝上微博熱搜第一。

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▲韓安冉被問是做什麼工作，她回答是自媒體，沒想到被拒了。（圖／翻攝自微博）

▲韓安冉排隊2小時結果面簽遭拒，直呼「欺負老實人」。（圖／翻攝自微博）

陸網對韓安冉面簽遭拒反應不一。有網友笑虧「網紅是什麼很好的職業嗎」、「自媒體不就是無業嗎」、「重新定義老實人」、「是為她好吧，就怕到時候回來時，人臉跟系統對不上」。部分網友認為，自媒體並非穩定職業，可能在面簽官眼中不具備足夠的經濟保障。有人建議，申請簽證時應強調媒體影響力和商務合作計畫，以提高通過機率。此外，也有網友分享經驗，認為回答簽證官問題時應謹慎準備，避免因回答過於隨意而導致拒簽。