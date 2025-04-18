宥勝拚復出被炎上！　「前女友」林予晞發聲：社會觀感很明顯吧

記者蕭采薇／台北報導

林予晞18日出席平價服飾品台活動，除了典禮紅毯外，幾乎很少露肩現身的她笑說：「本來覺得會害羞、有點不自在，但現在完全忽略他的存在。」林予晞笑說：「很喜歡這種解放的感覺。」曾經在冰島裸奔的她，笑說：「當時就是感受到荒野的calling（召喚）。」

▲林予晞難得小露香肩。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞當時和鄭宜農、温貞菱一起去冰島玩，她形容，在冰天雪地下突然感受到「荒野的calling」，大家眼神一使，就決定回應大自然的召喚。不過林予晞也坦言，自己仍是偏保守的人，就連過去在美國讀書也沒穿過太辣，至於未來是否會想去「天體海灘」開開眼界，林予晞笑說：「我可以穿BRATOP去嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林予晞曾在《戒指流浪記》與宥勝演出一對快結婚的情侶，但兩人私下沒聯絡。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞曾在《戒指流浪記》與宥勝演出一對快結婚的情侶，對於他近日一度宣布要復出引發的爭議，林予晞先表示，和宥勝圈子不同，私下也不會聯絡，「至於相關的問題，前輩都已經回答了。」

是否代表支持前輩反對他復出的觀點？林予晞直言：「我覺得大家社會觀感很明顯吧。就像我前面說的，演員是公眾人物，出來就是給大家一個示範的，這個示範跟典範都會讓我想到，我能做什麼給大家看。」