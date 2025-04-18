張棋惠被嗆騙通告費「難怪台灣演藝圈墮落」！泛淚：我知道自己價值

記者潘慧中／綜合報導

張棋惠以女團「4 in Love」出道，2002年解散後，她仍活躍於不少綜藝節目。沒想到最近收到一則私訊，臭罵她沒才藝在騙通告費，「難怪台灣演藝圈墮落！」對此，她17日出聲回應了。

▲張棋惠收到惡意攻擊的訊息。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）



張棋惠透露最近收到一封來自彰化「芬園國中」莊同學的手寫信，看到對方稱讚她上節目的表現總是那麼真誠、熱情，她感動到熱淚盈眶。她表示出道23年以來，復出後轉戰通告藝人，一路從零開始累積，努力經營烘焙節目、單曲創作及綜藝曝光，只希望能全力以赴，「希望可以成為很多人的療癒。」

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▲張棋惠看完學生的手寫信泛淚。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）



張棋惠感謝一路以來給予機會的貴人，也感受到粉絲在社群平台上的回應成為她繼續努力的動力，「我也很認真的跟大家說聲：我也有你們真好！」張棋惠還特別取得莊同學同意，公開這封溫暖的手寫信，也感謝對方父母的用心教養。

除了收到感動的粉絲來信，張棋惠也坦言這幾天同時收到來自「地獄」的負面信件。該網友很不客氣地說，不想再看到她上節目「裝笨裝傻騙通告費」，要求她注意行為舉止，「難過台灣演藝圈墮落！」

▲▼張棋惠是不少綜藝節目的常客。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）



對此，張棋惠表示這則私訊並沒有影響到她的心情，「我知道我自己的價值，我也知道再次回到演藝圈做好一個藝人的價值，雖然不可能會每個人都喜歡我，但是我知道我的選擇是正確的。」

張棋惠IG全文：

這幾天我收到了天堂跟地獄的信件

溫暖感動的信件，是來自「芬園國中」 莊同學的信

因為他說老師出了個題目，希望可以寫信給一個人（大家可以仔細看信的內容）

我當下讀完信件時，我的眼眶全部都是淚水，說真的，出道了23年從重新復出演藝圈後，成為了通告藝人，其實也沒什麼太多的作品，我告訴自己既然要再次回來，不管做什麼都應該全心全力，很感謝很多的貴人們一路給我非常多的機會，我有了烘焙節目，美食節目，發了自己的創作單曲，也繼續的在綜藝這條線拼著

很開心的是，這些年真的慢慢被很多人看見，聽見我的聲音，看見我的舞蹈，也看見我的搞笑，我很享受在其中，我的目的也希望可以成為很多人的療癒

我想我慢慢做到了，我也好好開始累積屬於自己的粉絲們，看到大家在社群上給我的留言，相對的我也充滿了滿滿的力量

我也很認真的跟大家說聲：我也有你們真好！

這邊因為莊同學也有私訊我們有沒有收到信件，我們也有取得莊同學的同意來曝光這一篇很棒的手寫信，謝謝莊同學的爸媽把他教得很好

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至於地獄信件，一點都影響不了我，（雖然沒有人是完美的！）

我知道我自己的價值，我也知道再次回到演藝圈做好一個藝人的價值，雖然不可能會每個人都喜歡我，但是我知道我的選擇是正確的

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很開心，下週一晚上第一次舉辦的線下音樂粉絲見面會，還蠻多人報名的（我還想說會不會沒有半個人來因為畢竟是第一次開始舉辦粉絲見面會的活動）

想要來現場我唱歌跟我聊天的粉絲朋友們，可以從IG首頁我的大頭下方會有一個 ［週一棋來聽歌 ］，按下去之後就可以進到專區囉太開心見到大家