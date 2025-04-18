潔哥穿辣遭批「不像媽媽，對小孩影響不好」！　霸氣反嗆酸民

記者張筱涵／綜合報導

網紅潔哥今（18日）表示，只要在社群平台分享自己與孩子的互動時，就會被部分網友指責批評，甚至是穿得辣一點就會被說不像媽媽，讓她備感無奈：「小孩不是你在帶，錢也不是你在花，你是在烤被尛？」

▲潔哥育有1女。（圖／翻攝自FACEBOOK／潔哥/李秉潔）



潔哥今天發文提到，孩子已經4歲7個月大，然而每次只要在社群上貼出親子互動照片或育兒日常，就會有人對她的行為提出無端指責，甚至私訊給出「完全不必要的建議」，也有人因為她穿得辣就說「不像媽媽」、「對小孩影響不好」。

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對於這樣的現象，潔哥感到莫名其妙：「小孩不是你在帶，錢也不是你在花，你是在烤被尛？」並狠批：「等你脖子上那個裝飾長出腦子了再來跟我講話。」

潔哥也提到，先前孩子校外教學時忘了帶午餐，一樣遭網友砲轟沒責任心，結果孩子最後還是有吃到飯。她直言：「上一次校外教學沒帶午餐也有人沒帶腦來罵我」，反諷這些批評毫無意義。

網友們都表示，「不懂有些人為什麼要管人家這麼多…重點是有哪個媽媽會讓孩子餓肚子」、「沒錯，到底帶小孩關那些人什麼事情」、「就是有那種情緒勒索魔人呀，有誰規定媽媽要怎穿，把自己框架套在別人身上，要別人服從」、「酸民就是看不得別人的好，不要理會」。

▲潔哥被網友指教說要早起準備便當。（圖／翻攝自FACEBOOK／潔哥/李秉潔）