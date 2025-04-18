《認哥》李陳鎬自毀前途　非法賭博「求救Jimin、李壽根等借23億」移交檢方

記者吳睿慈／綜合報導

南韓搞笑藝人李陳鎬2024年爆出非法賭博與詐欺嫌疑，他甚至向好友們借錢還債高達韓幣23億元，包含天團防彈少年團Jimin、李壽根、河成雲等人，其中，Jimin借出的金額為韓幣1億元，但他發現自己釀成大禍時已經太晚，遭警方追查時，在IG認罪並全面暫停事業活動。近期，全案有了新進度，正式移交給檢方起訴。

▲李陳鎬2024年10月出席警局說明。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



李陳鎬曾是《認識的哥哥》一員，憑藉幽默的口才、爆笑的自嘲風格，受到觀眾喜愛，怎料，他並未愛惜羽毛，演藝事業上漲之際染賭，欠的債越來越大筆，甚至向好友們開口借錢，2024年爆出非法賭博甚至涉及詐欺，對此，他同年10月出席警局接受調查，不斷說著「非常抱歉」，並表示會誠實接受調查。

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事件過去約莫半年，李陳鎬早已退出《認識的哥哥》，江南警察局17日證實李陳鎬涉嫌非法賭博案件已經在15日移交給檢方，而他涉嫌的詐欺案則還在釐清中，並未定案，一片光明前途被自己親手毀掉。

▲《認哥》班底李陳鎬出事後退出節目。（圖／翻攝自JTBC）



李陳鎬欠債涉及多位知名藝人，過去於IG上坦白一切，承認2020年起偶然在網路上接觸到非法賭博遊戲網站，沒想到玩著玩著多出了一筆無法負擔的債，為此，他開始向友人借錢，最終導致雪球越滾越大，待他發現為時已晚不該再賭時，朋友的債務、賭博輸掉的錢已經壓得他喘不過氣。

李陳鎬的文字裡承諾，不論怎樣都會還完債務。最後，他向大眾道歉「很抱歉引起社會問題，還有隱藏這些事而對我感到失望的人，在此鞠躬致歉，我會誠實接受警察調查，為我的錯誤付出代價。」染上賭博自毀形象。