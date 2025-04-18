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張書豪帶妻探班曬照「同框陳妍希」！導演澄清6年緋聞：讓她受委屈

記者陳芊秀／綜合報導

藝人張書豪昨日（17）在社群平台曬出大合照，同框老婆歐陽妮妮、女星陳妍希，眾人去探班導演林孝謙。而導演的留言，更澄清了陳妍希多年來的網路緋聞，引發外界關注。

▲▼張書豪探班導演林孝謙，同框照有老婆歐陽妮妮、陳妍希。（圖／翻攝自IG）

▲張書豪探班導演林孝謙，同框照有老婆歐陽妮妮、陳妍希。（圖／翻攝自IG）

張書豪帶著老婆歐陽妮妮，加上女星陳妍希，前去探班導演林孝謙，曬照發文「缺一湊齊～大家都有了孩子，連要一起探班都好不容易～友誼長存！」他2019年與陳妍希、鳳小岳合作拍電影《跟你老婆去旅行》，還到加拿大拍外景，這次合照Hashtag當年合作的電影片名，少了鳳小岳，鳳小岳留言加上哭臉「居然沒約！」

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而張書豪拍片時正好迎接31歲生日，陳妍希雖然當天沒班，但仍在半夜11點驚喜現身，且買了拉麵為他慶生，不料這張合照引發緋聞。時隔6年，陳妍希於2月宣布與陳曉結束8年婚姻，負面傳言仍持續在陸網謠傳，導演林孝謙在大合照留言：「超級感謝你們來探班，那些年一起拍片的美好回憶往事湧上心頭。看到你們，讓我忍不住想起在加拿大那個寒冷冬夜，妍希給全部劇組工作人員送熱湯麵。每個人都暖暖的，心也暖暖的，沒人是特殊的，全部都照顧到了。沒想到還讓妍希遭到不明攻擊受委屈，實在不好意思。很想抱抱她，沒想到現在真的抱到啦！看到現在大家都好好的，很開心又看到你們，真希望大家再合作一次。想好要拍什麼題材了嗎？！」

▲▼張書豪與陳妍希合作電影《跟你老婆去旅行》，當時慶生31歲，陳妍希買拉麵為他慶生，不料引來緋聞。（圖／翻攝自IG）

▲張書豪與陳妍希合作電影《跟你老婆去旅行》，當時慶生31歲，陳妍希買拉麵為他慶生，不料引來緋聞。（圖／翻攝自IG）

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