33億人民幣票房神片《抓娃娃》揭幕　易烊千璽、鄧超七佳作來台放映

記者蕭采薇／台北報導

「第16屆兩岸電影展」今年將分別於5月21日至26日在台北、6月6日至11日在雅安、成都舉辦，17日公佈陸片參展片單，包括在大陸票房超過33億人民幣、由喜劇天花板組合沈騰、馬麗再度合作的超強喜劇片《抓娃娃》將擔任影展開幕影片。

▲沈騰、馬麗《抓娃娃》。（圖／兩岸電影展提供）

另外六部電影還包括獲得東京電影節觀眾選擇獎、由易烊千璽主演的感人勵志電影《小小的我》，影帝鄧超詮釋年輕創業家在資本博弈中逆襲的職場電影《勝券在握》，繼續少年們在上海灘追逐夢想的熱血動畫續篇《雄獅少年2》，被影評盛讚「反轉再反轉，緊張到最後一刻」。

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▲林曉傑、易烊千璽《小小的我》。（圖／兩岸電影展提供）

還有包括肖央、佟麗婭、段奕宏、劉雅瑟等超強卡司的懸疑電影《誤殺3》，還有金晨、孫陽這對觀眾好感度第一的「詐騙」CP再續前緣之作《「騙騙」喜歡你》，以及大陸最熱賣系列電影、今年賀歲檔創下35億人民幣票房的《唐探1900》由王寶強、劉昊然攜手影帝周潤發，一起來一場懷舊且懸疑刺激的華麗冒險。

▲王耀慶、金晨、孫陽、李雪琴《「騙騙」喜歡你》。（圖／兩岸電影展提供）

近年來不遺餘力推薦兩岸電影展得導演朱延平表示：「兩岸電影展肩負了電影文化交流的使命，16年來也一步一腳印把台灣電影帶入大陸影迷的視野，希望未來有更多的台灣電影能前進大陸影院，創造更高的口碑與票房！」

▲鄧超《勝券在握》。（圖／兩岸電影展提供）

而今年「第16屆兩岸電影展」將於 5月21日至26日在台北誠品電影院放映，本屆精選的七部影片無論是票房表現、獎項或觀眾口碑，皆展現不同風貌，不僅聚焦社會現實與人文關懷，更從多元視角出發，反映世代掙扎與情感張力，有笑有淚有憤怒，建構出一場影迷的深度對話。

▲王寶強《唐探1900》。（圖／兩岸電影展提供）