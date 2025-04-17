記者吳睿慈／台北報導

紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》（Miyazaki, Spirit of Nature）即將於5月9日在台上映，為全球首部深入探討宮﨑駿生平、創作與自然環境連結的紀錄片。該片由法國紀錄片導演里奧．法維耶（Julien Favier）執導，向這位獲頒奧斯卡終身成就獎的動畫大師致敬。影片去年入選第81屆威尼斯影展「威尼斯經典」單元，受到廣大吉卜力迷熱烈期待。

▲首部聚焦宮﨑駿生平紀錄片，《宮﨑駿的奇幻世界》5月登台 。（圖／甲上娛樂提供）



本片獲授權使用「宮﨑駿宇宙」中11部經典動畫珍貴片段，並邀請吉卜力核心人物鈴木敏夫、宮崎吾朗，以及國際知名生態思想家提摩西．莫頓等人共同探討宮﨑駿作品中人與自然的深刻關聯。透過紀錄片，觀眾將從宏觀視角重新理解這位手繪動畫巨匠的創作理念與生態哲學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《宮﨑駿的奇幻世界》還有回顧11年前宮﨑駿獲頒奧斯卡的感言。（圖／甲上娛樂提供）



電影海報由宮﨑駿與鈴木敏夫聯手打造，展現獨一無二的手繪風格。海報中央以《紅豬》主角波魯克為主視覺，象徵宮﨑駿的精神象徵，周圍環繞《風之谷》、《天空之城》、《神隱少女》、《龍貓》等作品的經典角色，彷彿吉卜力全明星再聚首，為影迷帶來滿滿情懷與驚喜。

▲製作人鈴木敏夫陪宮﨑駿走過多個年頭。（圖／甲上娛樂提供）



片中回顧宮﨑駿11年前獲頒奧斯卡「主席獎」時的發言：「我太太說我很幸運，因為我趕上手繪的最後時代。」這份對手繪藝術的熱愛貫穿其半世紀創作生涯。如今在AI技術廣泛模仿藝術風格的時代，《宮﨑駿的奇幻世界》推出顯得格外珍貴與感人，再次提醒觀眾，真正的藝術，是來自人心的執著與溫度。