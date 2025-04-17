日本億級女團CUTIE STREE全員可愛爆表　跨海喊話「想合作TWICE子瑜」

記者吳睿慈／台北報導

日本億級女團CUTIE STREET出道就爆紅，她們將在19日參加全中運開幕典禮，活動於台南舉辦，她們獲得記者推薦「牛肉湯」，8人露出甜美笑容表示「一定會去吃看看！」並喊話想要合作TWICE子瑜！

▲CUTIE STREET全員可愛到爆炸。（圖／記者黃克翔攝）



CUTIE STREET由古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、增田彩乃、 川本笑瑠、梅田miyu、真鍋凪咲、櫻庭遙花組成，以歌曲〈只有可愛不行嗎？〉爆紅，她們17日接受台灣媒體聯訪，被問及團內可愛排行榜，真鍋凪咲笑說：「我認為我們全員都很可愛，這是我們團體的魅力，不論是帥氣或是少根筋的一面，都能變成可愛的感覺。」櫻庭遙花補充，「我覺得可愛不是只有外表的部分，內心也要可愛，保持正面積極的態度。」真鍋凪咲接著秒答：「全員都很可愛，是我們團體的魅力，若要選一個不可愛的成員真的沒有！」

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▲▼CUTIE STREET即將出演全中運開幕典禮。（圖／記者黃克翔攝）



她們首度來到臺灣演出，成員期待喝到道地的珍珠奶茶，抵台時已經搶先品嚐，她們又驚又喜表示「除了珍珠還有椰果，這組合很新鮮、好喝！」川本笑瑠私下曾來台灣旅遊，對美食滿滿稱讚，「想跟成員逛夜市、喝珍奶！」

▲CUTIE STREET喊話想合作子瑜。（圖／記者黃克翔攝）



CUTIE STREET受邀擔任赴台南擔任全中運開幕表演嘉賓，同場還有SUPER JUNIOR厲旭，櫻庭遙花表示自己私下也很喜歡偶像，對於能見到其他偶像感到很期待，梅田miyu則希望未來有機會能和TWICE的子瑜合作。