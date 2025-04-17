直擊／IVE抵台高清圖看這！驚喜現身大廳　粉絲嚇歪：我都沒拍到，但好幸福

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣女團IVE睽違1年來台，她們17日下午罕見走到桃園機場大廳與粉絲見面，6位成員親切揮手才離去，由於走大廳一事事前並未公開，令許多粉絲相當吃驚，巧遇的路人更是驚叫聲連連，現場還有一位粉絲大喊「我三小都沒拍到，但我好幸福喔！」發言令人當場噴笑。

▲張員瑛走在最前方親切揮手。（圖／記者周宸亘攝）



IVE於17日下午抵台，她們6人難得走大廳與粉絲見面，目測工作人員10位以上護駕，由於消息事情並未對外曝光，約莫只有百名粉絲到場碰碰運氣等待，由於她們並未走寰宇通關，下機後乖乖排隊通關、查護照，出境時，張員瑛走在最前方親切打招呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲秋天、Rei、Leeseo、兪真、Liz走在後方依序出現。（圖／記者周宸亘攝）



接著，依序是秋天、Rei走在後方，然後Leeseo、兪真、Liz接在後面，面對鏡頭皆親切揮揮手打招呼，6人一出現，四面八方粉絲立刻爆出超高分貝尖叫聲，就連路人都好奇急問「請問是哪個明星」、「剛剛走過去的是誰呀」。

▲▼IVE此趟是為簽售會而來。（圖／記者周宸亘攝）

IVE此趟是為簽售而來，繼2024年專場演唱會後，睽違1年再度來到寶島會粉絲，她們行程滿檔，結束活動後即返韓，兪真固定出演的綜藝《Biong Biong地球娛樂室3》也即將再4月25日上線播出。