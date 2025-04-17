林襄學李多慧「咬唇熱舞」　吐舌翻白眼逗樂她：太多了！

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊林襄自去年宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升，平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads轉發一段自己在後台練舞的影片，俏皮表示：「今天表情是多慧幫我雕過的！」還不忘問粉絲：「性感嗎？」影片一出，不只立刻掀起網友討論，就連李多慧也現身文章下方搞笑留言。

▲林襄會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

影片中可見到，林襄邊跳舞邊變換表情，除了張大嘴巴、微仰頭，露出誇張又帶點性感的表情之外，還不時咬嘴唇，露出嘴角微翹的動作。她一邊吐舌賣萌、一邊對鏡頭俏皮眨眼，擠眉弄眼的搞笑誇張模樣，讓一旁的李多慧都笑翻狂喊：「太多了！太多了！」同時也發文透露，「我家寶貝要負責殺手鐧舞台，所以我偷偷告訴她重點啦～重點就是咬嘴唇唷！」

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▲林襄分享在後台練舞的影片。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



影片曝光後不久，除了吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「超好笑」、「好可愛」、「電死我了」、「前面性感，後面我笑了」、「已經心動10000萬次了」、「看到最後就可以確定是萬中選一的有趣靈魂。」就連李多慧也在文章底下留言虧林襄「我的寶貝是個搞笑的人。」

▲李多慧傳授林襄性感技巧。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）