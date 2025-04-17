鬼鬼產後3個月狂甩14kg！　曝光「超狠減肥菜單」放話：還要再瘦

▲鬼鬼甩肉成功，瘦回產前體重。（圖／VIVAIA提供）



記者翁子涵／台北報導

「鬼鬼」吳映潔今年1月無預警宣布未婚當媽，喜迎寶貝女兒「妹子」，但對生父身份保密到家，今（17）日她出席品牌活動，透露自己已經成功瘦回產前身材50公斤，她開心表示：「懷孕時體重飆到64公斤，是人生巔峰。」雖然已經重返少女身材，但她坦言對自己要求很嚴格，還要再瘦1公斤才滿意。

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▲鬼鬼公開減肥菜單。（圖／VIVAIA提供）



鬼鬼分享自己甩肉的方式，就是只吃一天一餐，不吃麵、不喝湯、不喝含糖飲料、不吃精緻澱粉，也不吃水果，鬼鬼笑稱即使成為母親後，穿衣風格依舊火辣，也很期待夏天的到來，她表示對自己的屁股比較有自信，也不介意露臀，被問及是否會穿比基尼？她則幽默地表示：「可能要付我錢。」

有「小富婆」封號的她，曾透露名下有3棟房產，投資眼光頗為精準，但近來因應美國總統川普宣布對等關稅政策，股市受到嚴重震盪，讓不少人哀嚎連連，問及鬼鬼有無受影響？她笑喊：「我沒有買股票，我真的不懂，有開證券戶，但我沒有買，我都是存錢買房子，有買一些簡單的基金。」

談起女兒，鬼鬼也爆料女兒的鞋子非常多，甚至霸佔1格鞋櫃，熱愛網購的她，也坦言每天包裹不斷，經紀人和化妝師都覺得她失心瘋，她則笑說：「我覺得我沒有！」而女兒目前除了會開始對她笑，也來到要吃副食品的階段，鬼鬼笑說：「我想準備，可是還要練習，機器什麼都好了，只差蔬菜還沒買。」

