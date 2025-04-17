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民眾直擊！廖峻十多天前還在妖怪村拍戲　今傳中風搶救中

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲民眾直擊！十多天前還在妖怪村拍戲，72歲廖峻今傳三度中風搶救中 。（圖／網友授權提供）

記者王威智／採訪報導

有網友在4月初清明連假，在南投妖怪村巧遇正在拍戲的廖峻，當時他穿戲服、由人攙扶緩步前行，雖行動不便但精神看似穩定。未料短短十多天後，他卻驚傳三度中風、陷入腦出血緊急送醫，如今仍在加護病房搶救中。

72歲的廖峻健康狀況近年來反覆，自2018年二度中風、2023年開刀治療胸動脈瘤後，狀況持續令人擔心。近期他與昔日搭檔澎澎拆夥後，轉而創立粉專「歐吉尚」，經常分享拍戲與生活點滴，展現對工作的熱情。不料今（17）日一早，外傭發現他遲遲未起床，走近查看竟見他倒臥在床、全身癱軟，甚至出現失禁與意識不清的症狀，緊急通報救護車送醫。

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其實在更早之前，就有網友在4月4日兒童、清明連假帶著一家老小到南投旅遊時，在知名景點妖怪村巧遇正在拍攝工作的廖峻。據網友轉述，當時的他精神看起來不錯，雖然行動略顯吃力，走路時需要助理攙扶，臉部也因2018年二度中風後留下後遺症，嘴角微微歪斜、表情控制不易，但整體氣色仍算穩定。當時他身穿古代朝臣戲服、由人攙扶緩慢行走，雖然行動略顯不便，精神狀況看來還算穩定。知情網友也回憶，廖峻自2018年中風後，臉部表情控制較差，嘴角會微微歪斜，但他仍堅持工作、敬業演出，令人敬佩。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲廖峻身穿古代朝臣戲服、由人攙扶緩慢行走，雖然行動略顯不便，精神狀況看來還算穩定。（圖／網友授權提供）

經過診斷，醫師證實他再度中風，且伴隨腦出血，目前已被送進加護病房搶救，情況相當危急。《ETtoday星光雲》致電其子廖錦德，電話尚未接通，疑似正在趕往醫院途中，外界也都為他祈福集氣。這回三度中風傳出後，許多粉絲湧入他的粉專留言打氣，希望這位大家熟悉又敬愛的「老戲骨」能夠再度撐過難關，早日康復回到螢光幕前。

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