至親離開要多久復原？作家吳若權「給心碎答案」　揭過往：街頭突淚崩

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐16》本週邀請到知名作家、廣播主持人吳若權擔任節目來賓，拜訪外送員劉建琨一家三口，節目中他與受訪家庭分享彼此走過喪親之痛的心情與轉變。在餐桌上吳若權得知受訪家庭中的爸爸在太太過世後，為了釋放喪妻之痛而踏上多趟打工換宿之旅，他提到自己35歲時也經歷父親病倒離世、照顧母親中風抗癌，長照家人20多年，因此很能理解劉爸想外出透透氣的感覺。

▲作家吳若權擔任《誰來晚餐16》來賓，分享長照20年心路歷程。（圖／公視提供）



面對親人離去後，總免不了容易在家中觸景傷情，吳若權提到當年父親離開後，自己有很長一段時間沒有辦法待在那個空間中，情緒低落到還曾在街頭突然崩潰大哭，才發現原來自己還有很多悲傷沒有釋放，他感傷表示：「就覺得你的內心有個很大的黑洞被打開了，那個感覺是非常、非常地失落；很多人問我至親離開要多久時間復原？其實心理學都說至少半年，可是我覺得，可能是需要一生去療癒那個巨大的黑洞。」

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▲作家吳若權談及失去至親的心情。（圖／公視提供）



吳若權提到當初為了鍛練肌力長照母親而開始接觸重訓，還為此考取了教練執照，而這段經歷也讓他得到一個很大的了啟發，他表示：「我後來考了重量訓練教練的執照之後，才發現一個人生哲學，就是你一定要有力量把它重重的舉起來，你才有輕輕放下的可能。」

