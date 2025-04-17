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63歲辛曉琪喜迎出道40年！　甜笑宣布「人生大事」　

▲辛曉琪今年將籌備新專輯。（圖／大賞門文化提供）

▲辛曉琪今年將籌備新專輯。（圖／大賞門文化提供）

記者翁子涵／台北報導

由屏東縣政府主辦的《從你的青春經過-黑膠時代曲》講唱會，將於5月2日登場，邀請金曲歌王趙傳與歌后辛曉琪、萬芳助陣，辛曉琪表示講唱會想要跟台下的粉絲們，多聊聊一些歌曲幕後的故事，「演唱的曲目我就更改了4次，才定了下來，因為很難得的分享，所以對於選曲，花了許多心思，希望與粉絲共鳴。」

▲▼趙傳、萬芳也都將出席講唱會。（圖／大賞門文化提供）

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▲▼趙傳、萬芳也都將出席講唱會。（圖／大賞門文化提供）

▲▼趙傳、辛曉琪、萬芳。（圖／大賞門文化提供）

辛曉琪也開心預告過往很少有機會演唱台語歌，「此次我一口氣安排了三首的台語歌，自己覺得非常的期待，能夠有機會唱喜歡的台語歌，一切如新，希望大家都會喜歡。」今年是她出道40週年，也將開始製作新專輯，「對我來說這是一件人生中的大事。」

趙傳表示除了有大家熟悉的歌，也會為了屏東粉絲演唱限定曲目， 提到近況，趙傳表示今年一直在忙著巡迴演唱會，接下來還會增加一些場次，「儘管忙著海外演出，但我始終沒有忘記自己的出發地，我非常希望明年可以在台灣辦演唱會，唱給我台灣的粉絲朋友們聽，期待與大家相見！」

壓軸登場的萬芳則分享一直很鍾愛近距離的演出，「可以分享歌曲的故事、生活的感受，讓情感交流更靠近，很開心屏東的黑膠時代曲系列講唱會也有相同的想法，真是太好了！」萬芳並說唱了30多年，有好多歌曲，都有著一些印象深刻的畫面。例如1993年推出的「試著了解」，「去校園演唱時，看到台下好多女孩都哭濕了手帕，可見愛情在青春歲月裡有多麼難解。 」

此外，萬芳也搶先透露講唱會準備一首跟屏東有關的歌，請大家期待驚喜，而整個4月份都在星馬地區參與公益巡迴演出，萬芳說很期待五月屏東的溫馨演出，大家記得帶手帕盡情飆淚。「從你的青春經過-黑膠時代曲」講唱會購票請於OPENTIX兩廳院文化生活查詢。
 

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