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劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，如今已有6個月的身孕，「比別人的還要大很多」，同時附上男友摸著她孕肚的照片，「從當初看到驗孕棒的腦子一片空白，我們兩個一起從0走到了現在，沒有人天生什麼事情都會，更不用說『如何當爸媽』這件事情。」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔懷孕6個月了。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露，從驗孕到現在已無數次往返醫院進行產檢，幾乎每週都要適應不同的身體變化，「為母則強這句話是真的」，即使醫生說她需要接受進一步觀察，她都毫無怨言，「只要寶寶健康就好。每次檢查完看見寶寶100分的檢驗報告，都會莫名的鼻酸哽咽，就像是放下心中的大石頭。」

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此外，劉雨柔笑稱自己在懷孕期間「蠻天使的」，沒有特殊的口味需求，也從未情緒失控或流過眼淚，「每天都笑哈哈的過著差不多歡樂的生活」。她感恩寶寶來到她的生命中，「也很感恩孩子的爸爸完全變了一個人」讓她幸福地體驗這一切，「無論是身體劇烈變化或是妊娠不適我全都接受著、感受著、面對著、紀錄著」，完全沒有一絲抱怨。

▲▼劉雨柔很期待小公主的到來。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

懷孕進入後期的劉雨柔透露，她和男友每天都有「睡前儀式」，會對著肚子裡的小公主說話，而寶寶也總會以踢腿回應互動，越來越有靈氣，「一晃眼已經過了1/2的孕期，很期待再過不久的夏天，我們就能見到這個得來不易的小公主。」

劉雨柔IG全文：

HaYa小花生

從當初看到驗孕棒的腦子一片空白
我們兩個一起從0走到了現在
沒有人天生什麼事情都會
更不用說『如何當爸媽』這件事情
截至目前為止
已經不知道去過多少次醫院
做了多少次的產檢+自費檢查
平均每週都有新的身體變化要去適應

『為母則強』這句話也是真的
去醫院檢查總是很緊張
很擔心寶寶檢查出來的結果有任何不完美
但是醫生如果說是媽媽有問題要觀察
我都覺得無所謂，只要寶寶健康就好
要怎麼抽我的血、抑或是嚴重到開刀都無所謂
只要⋯寶寶是健康的就好。
每次檢查完看見寶寶100分的檢驗報告
都會莫名的鼻酸哽咽   就像是放下心中的大石頭

我自認為在懷孕過程中，還蠻天使的
從來沒有突然跟另一伴要求過要吃什麼
也沒有什麼突然情緒起伏很大
沒有突然爆氣，也沒有掉過一滴眼淚
每天都笑哈哈的過著差不多歡樂的生活

我每天都很感恩，小花生來當我的孩子
也很感恩孩子的爸爸完全變了一個人
我每天都很幸福的在體驗一個全新的旅程
無論是身體劇烈變化或是妊娠不適
我全都接受著、感受著、面對著、紀錄著

真的沒有一絲絲的抱怨
就是⋯用心的呵護著現有的一切喜怒哀樂。

現在每晚的睡前儀式
我跟孩子的爸，都會跟小公主說說話
月份越大越調皮
好像知道我們在講什麼
總是又踢又打的回應著我們
一晃眼已經過了1/2的孕期
很期待再過不久的夏天
我們就能見到這個得來不易的小公主


#小花生 #花生蛇麼事 #新手媽媽 #紀錄
#接下來好像只剩下喝糖水的檢查了
#這顆六月肚肚比別人的還要大很多
#胎動越來越明顯 #越來越劇烈 #越來越頻繁
#HaYa是小花生的英文名字 #渴望和平與和諧

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