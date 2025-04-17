廣末涼子開車追撞「男經紀人骨折重傷」　車子是他的已毀…慘況曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子結束8天羈押，昨日（16）獲釋離開拘留所，目前傳出與受傷的護理師已經達成和解。而她7日在高速公路隧道發生衝撞車禍，造成同車男經紀人骨折重傷，她也因此涉及危險駕駛致傷罪，不過有消息指出，重傷的經紀人希望她不會受到懲罰。

▲廣末涼子開車追撞，同車男性經紀人重傷。（圖／翻攝自X、示意圖）

據《NEWS POST SEVEN》報導，同車男子自稱是廣末涼子經紀人，業界人士透露，廣末涼子獨立門戶後確實由他負責，廣末涼子獲釋前，他曾在社群平台發文「這幾天無法聯繫，失禮了。看著報導和新聞，感到非常悲傷和遺憾」。業界人士表示，「他似乎已經能夠與周圍的工作人員傳訊息。他被廣末涼子視為『工作夥伴』，因此不會希望對方受到懲罰。反而，可能會繼續支持廣末涼子」。

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此外，發生追撞車禍的車子，其實是經紀人的吉卜車，車子擋風玻璃損毀，汽車保險是否適用？媒體人分析，如果經紀人與保險公司簽有「他人駕駛也能賠償」的內容，或廣末涼子有附加「他車駕駛特約」的保險，則沒問題，但在某些情況下，廣末涼子可能需要支付賠償金。「但經紀人向廣末涼子提出這樣的要求的可能性似乎不高，不過，難道經紀人在重傷的情況下還要自掏腰包嗎？」

綜合日媒近日報導，警方透露，廣末涼子與受傷護理師已經達成和解，涉及的傷害罪獲得不起訴的可能性很高。加上她藥檢、酒測都沒有問題，住家搜索沒有發現違法藥物，本人也在官方網站發聲明強調沒有碰過藥物，今後將以危險駕駛致傷罪嫌繼續調查，被起訴的可能性也大幅降低。