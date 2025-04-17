王一博是樂華最強搖錢樹！驚人收入曝光「一人扛公司6成營收」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸古裝劇《陳情令》在2019年播出時風靡全網，捧紅了主演王一博、肖戰，兩人雙雙成為頂流明星。其中，王一博隸屬於經紀公司樂華娛樂，為公司創造了驚人的收入。根據陸媒最新報導，王一博自出道以來，長期為「樂華娛樂」貢獻超過六成的營收，光是2020年至2022年，就幫公司帶來超過10億人民幣（約44.1億台幣）的收入，吸金能力堪稱業界翹楚。

▲王一博一人賺進公司一半以上收入。（圖／翻攝自王一博微博）

根據樂華娛樂於2024年12月31日公布的財報顯示，公司全年營收達到7.65億人民幣（約33.7億台幣），相較2023年的7.56億（約33.3億台幣）成長了1.2%。儘管增幅不大，但仍能維持穩定表現。其中，王一博的個人商業價值被認為是主要推動力，他一人貢獻的營收比例長期維持在60%以上，等於一人撐起公司半邊天。

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▲王一博的片酬也十分驚人。（圖／翻攝自王一博微博）

財報也進一步指出，王一博從2020年到2022年這段時間內，已經為公司帶來超過10.83億人民幣（約47.8億台幣）的收益。而他本人的片酬更是驚人，傳出每部作品酬勞高達3000萬人民幣（約1.32億台幣）以上，加上代言、活動等商演收入，市場估值接近10億人民幣（約44.1億台幣），說是大陸演藝圈中少數身價破億的超級明星。